https://ria.ru/20200817/1575887307.html
Эксперты рассказали, когда восстановится выездной туризм
Российские туроператоры считают, что даже после возобновления авиаперелетов между Россией и популярными зарубежными туристическими направлениями спрос на... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:06
2020-08-17T14:06
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
великобритания
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155514/88/1555148899_0:164:3059:1885_1400x0_80_0_0_8859d9acd9977636fb58af84d13da0eb.jpg
https://ria.ru/20200817/1575682606.html
https://ria.ru/20200812/1575683541.html
анталья (провинция)
великобритания
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155514/88/1555148899_0:164:3059:1885_1400x0_80_0_0_8859d9acd9977636fb58af84d13da0eb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155514/88/1555148899_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_5ba153d5021a2cf663792471e03ef9e0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155514/88/1555148899_506:0:2554:2048_1400x0_80_0_0_56e2c594a57e284066a8986727e11ea0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, великобритания, стамбул
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские туроператоры считают, что даже после возобновления авиаперелетов между Россией и популярными зарубежными туристическими направлениями спрос на выездном рынке восстановится не ранее весны 2021 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты - в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа разрешены полеты в четвертую страну — Швейцарию.
"Говорить о зарубежном спросе на осень и зиму сложно, так как большинство стран по-прежнему закрыты для россиян. Но даже в случае возобновления авиарейсов туроператоры не ждут активных продаж. О восстановлении, по их словам, можно будет говорить не раньше весны 2021 года", — прокомментировали ситуацию в РСТ.
По мнению экспертов, в ближайшие полгода россияне по-прежнему будут выбирать преимущественно поездки по своей стране или в соседние государства.
"Среди причин – опасения улетать далеко, чтобы не столкнуться с проблемами при возвращении домой. По той же причине туроператоры вряд ли будут готовы ставить чартеры на дальние расстояния, а регулярные перелеты не всем по карману. Да и многие россияне уже отгуляли отпуска", — уточнили в РСТ.