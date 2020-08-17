Эксперты рассказали, когда восстановится выездной туризм

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские туроператоры считают, что даже после возобновления авиаперелетов между Россией и популярными зарубежными туристическими направлениями спрос на выездном рынке восстановится не ранее весны 2021 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты - в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа разрешены полеты в четвертую страну — Швейцарию.

"Говорить о зарубежном спросе на осень и зиму сложно, так как большинство стран по-прежнему закрыты для россиян. Но даже в случае возобновления авиарейсов туроператоры не ждут активных продаж. О восстановлении, по их словам, можно будет говорить не раньше весны 2021 года", — прокомментировали ситуацию в РСТ.

По мнению экспертов, в ближайшие полгода россияне по-прежнему будут выбирать преимущественно поездки по своей стране или в соседние государства.