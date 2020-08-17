В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок

Ей выразили решительный протест в связи с инцидентом.

"Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.