https://ria.ru/20200817/1575887198.html
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах нашли аппаратуру слежения. Временную поверенную Доминик Баккер-Кюлинг вызвали в МИД России. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:13
2020-08-17T21:04
безопасность
в мире
россия
нидерланды
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https://ria.ru/20200615/1572945190.html
Павел Иванов
Как могли работники московского посольства Нидерландов установить аппаратуру слежения военному атташе в Нидерландах и соответственно за что их высылать?
754
lamborghinia06
Ну ... домой)) Аппараты не ставят на авто тех дипломатов, которые дипломаты))
517
83
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нидерланды
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, в мире, россия, нидерланды