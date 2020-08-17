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В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах нашли аппаратуру слежения. Временную поверенную Доминик Баккер-Кюлинг вызвали в МИД России. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T21:04
безопасность
в мире
россия
нидерланды
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Как могли работники московского посольства Нидерландов установить аппаратуру слежения военному атташе в Нидерландах и соответственно за что их высылать?
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Ну ... домой)) Аппараты не ставят на авто тех дипломатов, которые дипломаты))
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россия
нидерланды
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575888990_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_d8eb55b8cf990da95e11cdf1241a7e53.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
безопасность, в мире, россия, нидерланды

В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок

13:13 17.08.2020 (обновлено: 21:04 17.08.2020)
94148
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах нашли аппаратуру слежения. Временную поверенную Доминик Баккер-Кюлинг вызвали в МИД России.
Ей выразили решительный протест в связи с инцидентом.
"Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В нем также подчеркивается, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения.
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
15 июня, 13:35
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2010-2020 годах
42280289107947
Обсудить 83
БезопасностьВ миреРоссияНидерланды
Популярные комментарии
Как могли работники московского посольства Нидерландов установить аппаратуру слежения военному атташе в Нидерландах и соответственно за что их высылать?
17 августа, 13:27
Павел Иванов
55411216180
Ну ... домой)) Аппараты не ставят на авто тех дипломатов, которые дипломаты))
17 августа, 13:25
llamborghinia06
37141111129
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