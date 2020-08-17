Фестиваль "Таврида" ежедневно смогут посетить не более тысячи зрителей

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фестиваль "Таврида – Арт" в качестве зрителей ежедневно смогут посетить не более тысячи жителей Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба Центра развития культурных инициатив.

"Посещение фестиваля в качестве зрителей – ежедневно до тысячи человек – предусмотрено только для жителей Республики Крым и Севастополя от 18 до 35 лет со справкой об отрицательном результате лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

На фестивале "Таврида – Арт" будут применяться следующие меры безопасности: использование антисептиков, медицинских масок и перчаток, рециркуляторов, соблюдение социальной дистанции на специально промаркированной площадке.

Как сообщила пресс-служба, помимо событий на площадке арт-кластера, большая часть мероприятий будет проходить в онлайн-форматах

Одной из особенностей фестиваля в этом году станут 15 сцен: концертная программа будет состоять из выступлений, проходящих на разных локациях вблизи арт-объектов – самых знаковых мест арт-кластера "Таврида", что позволит равномерно распределить зрительский поток.