https://ria.ru/20200817/1575887106.html
Фестиваль "Таврида" ежедневно смогут посетить не более тысячи зрителей
Фестиваль "Таврида – Арт" в качестве зрителей ежедневно смогут посетить не более тысячи жителей Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба Центра развития... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:03
2020-08-17T14:03
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
фестиваль "таврида — арт"
новости культуры
судак
севастополь
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, фестиваль "таврида — арт", новости культуры, судак, севастополь
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фестиваль "Таврида – Арт" в качестве зрителей ежедневно смогут посетить не более тысячи жителей Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба Центра развития культурных инициатив.
"Посещение фестиваля в качестве зрителей – ежедневно до тысячи человек – предусмотрено только для жителей Республики Крым и Севастополя от 18 до 35 лет со справкой об отрицательном результате лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
На фестивале "Таврида – Арт" будут применяться следующие меры безопасности: использование антисептиков, медицинских масок и перчаток, рециркуляторов, соблюдение социальной дистанции на специально промаркированной площадке.
Как сообщила пресс-служба, помимо событий на площадке арт-кластера, большая часть мероприятий будет проходить в онлайн-форматах
Одной из особенностей фестиваля в этом году станут 15 сцен: концертная программа будет состоять из выступлений, проходящих на разных локациях вблизи арт-объектов – самых знаковых мест арт-кластера "Таврида", что позволит равномерно распределить зрительский поток.
Форум "Таврида" проходит в Крыму со 2 по 6 сентября в шестой раз в районе бухты Капсель у города Судак на юго-востоке полуострова. Более 500 экспертов–лидеров арт-индустрий примут участие в форуме в этом году. Десять образовательных форматов ожидают участников в рамках форума.