Эксперт назвал возможную причину отключения интернета в Белоруссии

"В 2018 году Белоруссия закупила системы dpi, они позволяют работать определенным сайтам при отсутствии у пользователя доступа к сети. Это коммерческий продукт, он строится по принципу access-deny, как разрешенные и запрещенные ресурсы. Я так понимаю, что местные операторы сейчас по требованию властей что-то настраивают и поэтому все "легло". Списки в dpi строятся по принципу "запрещено все, разрешено только" или "разрешено все, запрещено только", вариаций много", - сообщил он.