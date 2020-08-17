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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575887062.html
Эксперт назвал возможную причину отключения интернета в Белоруссии
Проблемы с доступом в интернет в Белоруссии могли быть вызваны настройкой операторами связи списков запрещенных сайтов, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:10
протесты в белоруссии
агентство кибербезопасности
евгений лифшиц
госдума рф
минск
белоруссия
в мире
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353
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агентство кибербезопасности, евгений лифшиц, госдума рф, минск, белоруссия, в мире

Эксперт назвал возможную причину отключения интернета в Белоруссии

13:10 17.08.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoАкция протеста против результатов президентских выборов с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождения политических заключенных в Минске
Акция протеста против результатов президентских выборов с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождения политических заключенных в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости/Прайм. Проблемы с доступом в интернет в Белоруссии могли быть вызваны настройкой операторами связи списков запрещенных сайтов, рассказал РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Перебои с интернетом начали наблюдаться в Минске около 11.20 (совпадает с мск) и продлились примерно 15 минут. Не работала домашняя сеть, мобильный интернет, 4G-модем, не загружались сайты и мессенджеры. Некоторое время спустя связь была восстановлена, сейчас интернет работает стабильно.
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"В 2018 году Белоруссия закупила системы dpi, они позволяют работать определенным сайтам при отсутствии у пользователя доступа к сети. Это коммерческий продукт, он строится по принципу access-deny, как разрешенные и запрещенные ресурсы. Я так понимаю, что местные операторы сейчас по требованию властей что-то настраивают и поэтому все "легло". Списки в dpi строятся по принципу "запрещено все, разрешено только" или "разрешено все, запрещено только", вариаций много", - сообщил он.
"По этому же принципу у нас операторы настраивают по списку Роскомнадзора доступы к запрещенным сайтам", - добавил Лифшиц.
Ранее в Минске уже наблюдались проблемы с интернетом, они начались 9 августа, когда в Белоруссии проходили выборы президента. Десятого-одиннадцатого августа в республике также наблюдались серьезные перебои с интернетом, а 12 августа он стал работать значительно лучше, появилась возможность пользоваться мессенджерами и поиcковыми системами, была восстановлена работа YouTube.
Как сообщало министерство связи и информатизации республики, в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".
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Протесты в Минске
12 августа, 14:25Акценты
Белоруссия онлайн: веб-блэкаут стоил сотни миллионов долларов В Республике Беларусь возобновили интернет-подключение для граждан и предприятий. По подсчетам экспертов, три дня перебоев и отключения от веб-паутины могли обойтись в круглую сумму. А есть еще и потери в ряде городов: "отличились" разгневанные активисты.
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Протесты в БелоруссииАгентство кибербезопасностиЕвгений ЛифшицГосдума РФМинскБелоруссияВ мире
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