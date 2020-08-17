Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что созовет саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии в среду.
"Я созову встречу членов Европейского совета в среду в 12:00 (13:00 мск) для обсуждения ситуации в Белоруссии. Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее и самостоятельно избирать своего лидера. Насилие против демонстрантов неприемлемо", - написал Мишель в Twitter.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>