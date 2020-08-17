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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575886719.html
Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что созовет саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии в среду. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:05
протесты в белоруссии
евросовет
шарль мишель
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575864118.html
Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее ,но только не евросовет и всякие забугорные сявки !!!
25
Странно.Сейчас все мирно,арестованных отпустили.
19
5
белоруссия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575861446_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8bdf1ab20d6333f3adfa5ce52ba97168.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросовет, шарль мишель, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии

13:05 17.08.2020
1763
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Общегражданский марш "За свободу" в Минске
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что созовет саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии в среду.
"Я созову встречу членов Европейского совета в среду в 12:00 (13:00 мск) для обсуждения ситуации в Белоруссии. Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее и самостоятельно избирать своего лидера. Насилие против демонстрантов неприемлемо", - написал Мишель в Twitter.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииЕвросоветШарль МишельАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее ,но только не евросовет и всякие забугорные сявки !!!
17 августа, 13:09
Дядька Митька
2300002
Странно.Сейчас все мирно,арестованных отпустили.
17 августа, 13:20
АААлекс. А.
1810000
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