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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575886593.html
Эксперт оценил потери Белоруссии за десять минут без интернета
Белорусская экономика за 10 минут, пока в стране был отключен интернет, потеряла около 390 тысяч долларов, считает руководитель "Агентства кибербезопасности",... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:04
протесты в белоруссии
евгений лифшиц
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
евгений лифшиц, белоруссия, в мире

Эксперт оценил потери Белоруссии за десять минут без интернета

13:03 17.08.2020 (обновлено: 13:04 17.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Акция протеста в Минске
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Белорусская экономика за 10 минут, пока в стране был отключен интернет, потеряла около 390 тысяч долларов, считает руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
"Экономика Белоруссии, по моей оценке, за 10 минут без интернета потеряла около 390 тысяч долларов", - сообщил он РИА Новости.
В понедельник в Минске вновь начались перебои с интернетом. Примерно после 11.00 (совпадает с мск) плохо работали сети 4G и домашние сети.
Ранее в Минске уже наблюдались проблемы с интернетом, они начались 9 августа, когда в Белоруссии проходили выборы президента. Десятого-одиннадцатого августа в республике также наблюдались серьезные перебои с интернетом, а 12 августа он стал работать значительно лучше, появилась возможность пользоваться мессенджерами и поиcковыми системами, была восстановлена работа YouTube.
Как сообщало министерство связи и информатизации республики, в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".
Протесты в Минске
12 августа, 14:25Акценты
Белоруссия онлайн: веб-блэкаут стоил сотни миллионов долларов В Республике Беларусь возобновили интернет-подключение для граждан и предприятий. По подсчетам экспертов, три дня перебоев и отключения от веб-паутины могли обойтись в круглую сумму. А есть еще и потери в ряде городов: "отличились" разгневанные активисты.
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Протесты в БелоруссииЕвгений ЛифшицБелоруссияВ мире
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