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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575886560.html
В Германии подтвердили переговоры с Тихановской
В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, уровень и содержание переговоров не... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:26
протесты в белоруссии
светлана тихановская
германия
белоруссия
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https://ria.ru/20200817/1575879803.html
С кем поведёшься, от того и подцепишь. Вон что в США творится после Украингейта.
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будет Светлана Гуайда
93
16
германия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875103_0:156:3135:1919_1400x0_80_0_0_a7acc4b1a09f76f30c772a5c85e27a8b.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
светлана тихановская, германия, белоруссия

В Германии подтвердили переговоры с Тихановской

13:03 17.08.2020 (обновлено: 14:26 17.08.2020)
43389
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, уровень и содержание переговоров не сообщаются.
"Да, такой контакт состоялся", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он добавил, что не может сообщить, когда и на каком уровне произошел контакт, уточнив, что "это не имеет отношения к делу".
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГерманияБелоруссия
Популярные комментарии
С кем поведёшься, от того и подцепишь. Вон что в США творится после Украингейта.
17 августа, 13:04
Адам Ваксель
86800012
будет Светлана Гуайда
17 августа, 13:13
Von Stirliz
59240019
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