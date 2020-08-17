https://ria.ru/20200817/1575886560.html
В Германии подтвердили переговоры с Тихановской
В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, уровень и содержание переговоров не... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:03
2020-08-17T14:26
протесты в белоруссии
светлана тихановская
германия
белоруссия
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https://ria.ru/20200817/1575879803.html
Адам Ваксель
С кем поведёшься, от того и подцепишь. Вон что в США творится после Украингейта.
106
Von Stirliz
будет Светлана Гуайда
93
16
германия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875103_0:156:3135:1919_1400x0_80_0_0_a7acc4b1a09f76f30c772a5c85e27a8b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, германия, белоруссия