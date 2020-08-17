Предложение оппозиции о диалоге с Лукашенко нереализуемо, считает эксперт

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Предложение оппозиции о диалоге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко звучит красиво, но технически нереализуемо, так как на фоне сетевого характера протестов нет ясности, кто станет субъектом переговоров со стороны оппозиции, считает доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш.
Ранее экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция готова к диалогу с президентом Лукашенко, в том числе о гарантиях неприкосновенности, но только, если он захочет передать власть. При этом, по оценке Цепкало, Лукашенко сейчас дает понять, что не готов говорить с оппозицией.
По словам эксперта, "Цепкало сделал политически правильное заявление, однако нет ясности, кто является субъектом переговоров со стороны оппозиции".
"Существует проблема. Если протест носит сетевой характер, то с кем договариваться? Кто оппозиция? Я понимаю, что Валерий Вильямович (Цепкало) пытается застолбить за собой место как одного из верха оппозиции, но что и насколько он контролирует? Сколько людей за ним пойдут, а сколько скажет, что это ерунда? Цепкало разве получал мандат, или его избирали? Само предложение звучит красиво, но оно абсолютно нереализуемо технически", - сказал РИА Новости эксперт, добавив, что пока у него "нет ощущения, что оппозиция может хоть что-то гарантировать".
Экс-кандидат в президенты Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов, прошедших 9 августа. Ранее в штабе политика сообщили агентству, что семья Цепкало уже находится на территории Украины, куда перебралась из России. Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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