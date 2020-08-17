Предложение оппозиции о диалоге с Лукашенко нереализуемо, считает эксперт

"Существует проблема. Если протест носит сетевой характер, то с кем договариваться? Кто оппозиция? Я понимаю, что Валерий Вильямович (Цепкало) пытается застолбить за собой место как одного из верха оппозиции, но что и насколько он контролирует? Сколько людей за ним пойдут, а сколько скажет, что это ерунда? Цепкало разве получал мандат, или его избирали? Само предложение звучит красиво, но оно абсолютно нереализуемо технически", - сказал РИА Новости эксперт, добавив, что пока у него "нет ощущения, что оппозиция может хоть что-то гарантировать".