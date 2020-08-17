Соловьев обратился к белорусам

"Не дайте украсть у вас страну, не идите путем раздора и гражданской войны, попытайтесь услышать друг друга, попытайтесь понять, что хорошо для вашей страны. Не поддаваться на литовские, польские, американские и прочие шуточки. Не слушать голоса агитаторов и пропагандистов", — сказал он.