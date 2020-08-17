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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575885540.html
Соловьев обратился к белорусам
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на YouTube выступил с обращением к гражданам Белоруссии. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:43
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
владимир соловьев (телеведущий)
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Правильно сказал.
621
Пропагандист попросил не слушать пропагандистов. Как это мило) И как же эти события связаны с русофобией? Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги?
612
130
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_72eaf3303259343f4ac70b8b651bef32.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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светлана тихановская, россия, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко, белоруссия, в мире

Соловьев обратился к белорусам

12:50 17.08.2020 (обновлено: 14:43 17.08.2020)
62253
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на YouTube выступил с обращением к гражданам Белоруссии.
"Не дайте украсть у вас страну, не идите путем раздора и гражданской войны, попытайтесь услышать друг друга, попытайтесь понять, что хорошо для вашей страны. Не поддаваться на литовские, польские, американские и прочие шуточки. Не слушать голоса агитаторов и пропагандистов", — сказал он.
Работники Минского тракторного завода
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Он также призвал белорусов "посмотреть на то, что произошло в соседних странах", и не впадать в русофобию.

"Посмотрите, какую судьбу вам пытаются уготовить. Я точно не за Лукашенко и не за Тихановскую, но я за дружбу между Россией и Белоруссией, между нашими народами", — заключил Соловьев.

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали свыше 80 процентов избирателей, за его главного конкурента Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Оппозиция не признала эти результаты, в республике начались массовые акции протеста.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
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Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии
13042811913946
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно сказал.
17 августа, 12:54
А Андрей Мартынов
516222198
Пропагандист попросил не слушать пропагандистов. Как это мило) И как же эти события связаны с русофобией? Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги?
17 августа, 12:54
ЕВЕгор Воронин
191180211390
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