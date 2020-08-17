Соловьев обратился к белорусам

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на YouTube выступил с обращением к гражданам Белоруссии.
"Не дайте украсть у вас страну, не идите путем раздора и гражданской войны, попытайтесь услышать друг друга, попытайтесь понять, что хорошо для вашей страны. Не поддаваться на литовские, польские, американские и прочие шуточки. Не слушать голоса агитаторов и пропагандистов", — сказал он.
Он также призвал белорусов "посмотреть на то, что произошло в соседних странах", и не впадать в русофобию.
"Посмотрите, какую судьбу вам пытаются уготовить. Я точно не за Лукашенко и не за Тихановскую, но я за дружбу между Россией и Белоруссией, между нашими народами", — заключил Соловьев.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали свыше 80 процентов избирателей, за его главного конкурента Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Оппозиция не признала эти результаты, в республике начались массовые акции протеста.