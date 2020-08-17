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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575885496.html
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Других президентских выборов в Белоруссии не будет, заявил Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:47
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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https://ria.ru/20200817/1575878476.html
Правильно делает, нечего из страны "посмешище" делать, а "кукловодам" по рукам "надают", дело времени...
67
Т.е. под давлением он ничего делать не будет, но варианты изменения конституции уже прорабатываются? Интересно.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575876002_0:0:3086:1735_1400x0_80_0_0_ae1c30eb81746d2ed2982dceab270555.jpg
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60
александр лукашенко

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

12:47 17.08.2020
40247
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Других президентских выборов в Белоруссии не будет, заявил Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей.
"Не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал",- заявил глава государства.
При этом он заверил, что готов поделиться полномочиями, поработав над законодательством, "но не под давлением и не через улицу".
По его словам, власти уже начали прорабатывать варианты изменения Конституции.
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Вчера, 10:52Протесты в Белоруссии
Цепкало заявил о готовности оппозиции к диалогу с Лукашенко
"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - заявил президент.
Когда Лукашенко покидал территорию завода на вертолете, к предприятию подошла толпа протестующих. Они собрались у центральной проходной и скандируют "Уходи!"

"Некому передавать власть"

Замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин считает, что Лукашенко все же стоит пойти на диалог с оппозицией.
"Например, сохранение за Лукашенко президентского поста, но при этом передача основных регалий власти, основных полномочий премьер-министру и проведение выборов законодательного собрания на многопартийной основе и затем формирование правительства", - сказал РИА Новости эксперт.
При этом он отметил, что при уходе в отставку Лукашенко некому передавать власть.
Александр Лукашенко
Вчера, 10:25Протесты в Белоруссии
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Общегражданский марш За свободу в Минске
Вчера, 10:58Протесты в Белоруссии
Эксперт рассказал, сколько могут продлиться протесты в Белоруссии
Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииАлександр Лукашенко
Популярные комментарии
Правильно делает, нечего из страны "посмешище" делать, а "кукловодам" по рукам "надают", дело времени...
17 августа, 14:18
Константин Иванов
37101028
Т.е. под давлением он ничего делать не будет, но варианты изменения конституции уже прорабатываются? Интересно.
17 августа, 12:52
ЕВЕгор Воронин
221030411
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