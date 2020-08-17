Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Других президентских выборов в Других президентских выборов в Белоруссии не будет, заявил Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей.

"Не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал",- заявил глава государства.

При этом он заверил, что готов поделиться полномочиями, поработав над законодательством, "но не под давлением и не через улицу".

По его словам, власти уже начали прорабатывать варианты изменения Конституции.

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - заявил президент.

Когда Лукашенко покидал территорию завода на вертолете, к предприятию подошла толпа протестующих. Они собрались у центральной проходной и скандируют "Уходи!"

"Некому передавать власть"

Замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин считает, что Лукашенко все же стоит пойти на диалог с оппозицией.

"Например, сохранение за Лукашенко президентского поста, но при этом передача основных регалий власти, основных полномочий премьер-министру и проведение выборов законодательного собрания на многопартийной основе и затем формирование правительства", - сказал РИА Новости эксперт.

При этом он отметил, что при уходе в отставку Лукашенко некому передавать власть.

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.

По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Один протестующий погиб.