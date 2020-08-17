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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575885336.html
В Минске восстановили работу интернета
Интернет в Минске восстановился после кратковременного сбоя в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:44
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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минск, белоруссия, в мире

В Минске восстановили работу интернета

12:44 17.08.2020
533
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© РИА Новости / Егор Еремов
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Минск. Архивное фото
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Интернет в Минске восстановился после кратковременного сбоя в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Перебои с интернетом начали наблюдаться в Минске около 11.20 (совпадает с мск) и продлились примерно 15 минут. Не работала домашняя сеть, мобильный интернет, 4G-модем. Не загружались сайты и мессенджеры. Некоторое время спустя связь была восстановлена, в настоящее время интернет работает стабильно.
Ранее в Минске и других городах Белоруссии уже наблюдались проблемы с интернетом, они начались 9 августа, когда в Белоруссии проходили выборы президента. Десятого-одиннадцатого августа в республике также наблюдались серьезные перебои с интернетом, а 12 августа он стал работать значительно лучше, появилась возможность пользоваться мессенджерами и поиcковыми системами, была восстановлена работа YouTube.
Как сообщало министерство связи и информатизации республики, в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".
Протесты в Минске
12 августа, 14:25Акценты
Белоруссия онлайн: веб-блэкаут стоил сотни миллионов долларов В Республике Беларусь возобновили интернет-подключение для граждан и предприятий. По подсчетам экспертов, три дня перебоев и отключения от веб-паутины могли обойтись в круглую сумму. А есть еще и потери в ряде городов: "отличились" разгневанные активисты.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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