В Минске восстановили работу интернета

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Интернет в Минске восстановился после кратковременного сбоя в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Перебои с интернетом начали наблюдаться в Минске около 11.20 (совпадает с мск) и продлились примерно 15 минут. Не работала домашняя сеть, мобильный интернет, 4G-модем. Не загружались сайты и мессенджеры. Некоторое время спустя связь была восстановлена, в настоящее время интернет работает стабильно.
Ранее в Минске и других городах Белоруссии уже наблюдались проблемы с интернетом, они начались 9 августа, когда в Белоруссии проходили выборы президента. Десятого-одиннадцатого августа в республике также наблюдались серьезные перебои с интернетом, а 12 августа он стал работать значительно лучше, появилась возможность пользоваться мессенджерами и поиcковыми системами, была восстановлена работа YouTube.
Как сообщало министерство связи и информатизации республики, в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".
12 августа, 14:25АкцентыБелоруссия онлайн: веб-блэкаут стоил сотни миллионов долларов В Республике Беларусь возобновили интернет-подключение для граждан и предприятий. По подсчетам экспертов, три дня перебоев и отключения от веб-паутины могли обойтись в круглую сумму. А есть еще и потери в ряде городов: "отличились" разгневанные активисты.
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