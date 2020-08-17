Ефремов не придет на заседание суда

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, не придет в понедельник на заседание Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на продление ему срока домашнего ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев.
"Через меня он передал ходатайство, чтобы слушание проводили без него. А завтра он собирается в Пресненский суд", - сказал адвокат.
Ефремов был госпитализирован прямо из зала Пресненского суда, после нескольких дней в больнице его выписали.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
8 августа, 08:00Адвокат Ефремова раскрывает глубины