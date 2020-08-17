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Ефремов не придет на заседание суда
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, не придет в понедельник на заседание Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на продление ему срока... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:33
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов не придет на заседание суда

12:43 17.08.2020 (обновлено: 13:33 17.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, не придет в понедельник на заседание Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на продление ему срока домашнего ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев.
"Через меня он передал ходатайство, чтобы слушание проводили без него. А завтра он собирается в Пресненский суд", - сказал адвокат.
Ефремов был госпитализирован прямо из зала Пресненского суда, после нескольких дней в больнице его выписали.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
8 августа, 08:00
Адвокат Ефремова раскрывает глубины
97013059
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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