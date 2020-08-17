Протестующие пришли от Минского завода колесных тягачей к проходной МАЗа

Колонна пришла от МЗКТ к МАЗу около полудня (совпадает с мск), они собрались у центральной проходной. Вскоре из дверей автозавода стали выходить люди. Собравшиеся говорят о забастовке. По оценке корреспондента РИА Новости, всего их более 2 тысяч.