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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575885228.html
Протестующие пришли от Минского завода колесных тягачей к проходной МАЗа
Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) присоединились к протестующим, собравшимся на проходной завода, которые, в свою очередь, пришли от Минского завода... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575882386.html
не нужно выдавать себя за большинство и за весь народ. весь народ на улицах и настоящий протест вы увидите,если ,не дай Бог сдадите страну марионетке сатанинского запада типа Тихановской,которая угробит ваши заводы за год-два,введет платную медицину, приватизацию, высокие тарифы ЖКХ.
68
с польскими флажками. Кстати, вполне себе фабричного производства. Расскажите нам о стихийном протесте отсутсвии финансирования этого действа))
64
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575884038_0:0:3112:1750_1400x0_80_0_0_c2be1a06115d446f25267e5b3f167c79.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Протестующие пришли от Минского завода колесных тягачей к проходной МАЗа

12:43 17.08.2020
10512
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) присоединились к протестующим, собравшимся на проходной завода, которые, в свою очередь, пришли от Минского завода колесных тягачей, куда ранее приезжал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна пришла от МЗКТ к МАЗу около полудня (совпадает с мск), они собрались у центральной проходной. Вскоре из дверей автозавода стали выходить люди. Собравшиеся говорят о забастовке. По оценке корреспондента РИА Новости, всего их более 2 тысяч.
"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

Общегражданский марш За свободу в Минске
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

Демонстранты держат гигантский бело-красно-белый флаг Беларуси во время акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

Участники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

Общегражданский марш За свободу в Минске
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

Общегражданский марш За свободу в Минске
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

Женщина держит розы во время митинга в поддержку белорусской оппозиции в центре Киева
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

Общегражданский марш За свободу в Минске
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

Общегражданский марш За свободу в Минске
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

Акция протеста против результатов президентских выборов с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождения политических заключенных в Минске
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
МЗКТ в понедельник посетил глава государства Александр Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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151041457
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
не нужно выдавать себя за большинство и за весь народ. весь народ на улицах и настоящий протест вы увидите,если ,не дай Бог сдадите страну марионетке сатанинского запада типа Тихановской,которая угробит ваши заводы за год-два,введет платную медицину, приватизацию, высокие тарифы ЖКХ.
17 августа, 12:54
АПАлександр Перов
56000111
с польскими флажками. Кстати, вполне себе фабричного производства. Расскажите нам о стихийном протесте отсутсвии финансирования этого действа))
17 августа, 12:45
О Ольга Занкова
51100012
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