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https://ria.ru/20200817/1575885189.html
Стало известно, в какую страну хочет переехать Анджелина Джоли из США
СМИ узнали, актриса Анджелина Джоли, которая недавно рассказывала, что хочет переехать из США в другую страну, собирается в Великобританию, сообщает Mirror. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:48
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155273/64/1552736491_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fe6bae6554f722ef54cfb6db3a95ef68.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), великобритания, лондон, сша

Стало известно, в какую страну хочет переехать Анджелина Джоли из США

14:48 17.08.2020
10712
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАмериканская актриса Анджелина Джоли
Американская актриса Анджелина Джоли
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. СМИ узнали, актриса Анджелина Джоли, которая недавно рассказывала, что хочет переехать из США в другую страну, собирается в Великобританию, сообщает Mirror.
По информации издания, она присматривает недвижимость в Ричмонде, богатом пригороде на юго-западе Лондона. В этом районе она в 2011-м году жила с бывшим мужем Брэдом Питтом во время съемок, которые проходили в Великобритании.
"Она считает, что Ричмонд — идеальное место для детей с точки зрения культуры и образования", — прокомментировал инсайдер.
В ноябре прошлого года обладательница премии "Оскар" рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет.
Джоли и Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений. Пара воспитывает шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.
Старший сын Мэддокс, которому в августе исполнилось 18 лет, учится в университете в Южной Корее. Все остальные живут в США.
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КультураНовости культурыЗнаменитостизвездыБрэд Питт (Уильям Бредли)Анджелина Джоли (Войт)ВеликобританияЛондонСША
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