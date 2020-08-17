Стало известно, в какую страну хочет переехать Анджелина Джоли из США

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. СМИ узнали, актриса Анджелина Джоли, которая недавно рассказывала, что хочет переехать из США в другую страну, собирается в Великобританию, СМИ узнали, актриса Анджелина Джоли, которая недавно рассказывала, что хочет переехать из США в другую страну, собирается в Великобританию, сообщает Mirror.

По информации издания, она присматривает недвижимость в Ричмонде, богатом пригороде на юго-западе Лондона. В этом районе она в 2011-м году жила с бывшим мужем Брэдом Питтом во время съемок, которые проходили в Великобритании.

"Она считает, что Ричмонд — идеальное место для детей с точки зрения культуры и образования", — прокомментировал инсайдер.

В ноябре прошлого года обладательница премии "Оскар" рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет.

Джоли и Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений. Пара воспитывает шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.