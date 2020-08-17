В Белоруссии освободили почти всех задержанных во время протестов

МИНСК, 17 авг — РИА Новости. В Белоруссии освободили почти всех задержанных на несанкционированных протестных акциях, заявили в Генпрокуратуре республики.
В ведомстве отметили, что к ним обращаются граждане, которые не могут найти своих родных и близких.
"Практически все указанные лица в настоящее время освобождены", — сказано в сообщении в Telegram-канале.
Также добавляется, что в Генпрокуратуру поступает много заявлений с требованиями возбудить дела о превышении полномочий силовиками. Их направляют в Следственный комитет и обещают "объективную, полную и всестороннюю проверку".
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Больше недели в стране проходят несанкционированные акции протеста против итогов голосования. В первые дни демонстрантов разгоняли, при этом силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, пострадали сотни человек, среди которых около 120 сотрудников МВД и ОМОНа, один протестующий погиб. Задержаны были более 6,7 тысячи человек.
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