ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Появляется все больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких вследствие Появляется все больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких вследствие COVID-19 , в связи с этим существует острая необходимость удвоить усилия по борьбе с данной проблемой, заявила в интервью РИА Новости директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.

На прошлой неделе Национальная статистическая служба Великобритании опубликовала исследование, согласно которому риск смерти пациента от коронавируса при длительном воздействии загрязнения воздуха может быть выше на 7%, ранее похожие статьи появились в ряде стран.

Нейра отметила, что в последнее время появляется все больше исследований, изучающих данную взаимосвязь, некоторые из которых пока не получили экспертной оценки. Однако не приходится сомневаться в том, что загрязнение воздуха, которое ежегодно приводит к 7 миллионам преждевременных смертей, оказывает негативное влияние на легкие и мешает работе защитных организмов, подчеркнула Нейра. Она отметила, что это ускоряет течение хронических заболеваний легких и может сказаться на степени серьезности формы заболевания COVID-19.

"Очевидно, что если ваши легкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжелой форме, так как у вас меньше защиты. И в то же время можно также отметить, что загрязнение воздуха - фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании", - заявила представитель ВОЗ.

Нейра отметила, что вопрос влияния загрязнения воздуха на смертность от коронавируса нуждается в дальнейшем изучении, и сообщила, что ВОЗ занимается систематизацией существующих исследований.

Она подчеркнула, что необходимо стремиться к устранению причин загрязнения воздуха. Нейра отметила, что у карантинных мер, введенных в ряде стран из-за распространения COVID-19, оказался непредвиденный "положительный побочный эффект": качество воздуха даже в некоторых очень загрязненных городах значительно улучшилось за крайне непродолжительный период времени.

"Таким образом, можно сделать вывод, что принятие мер - разумеется, не таких радикальных, как локдаун - может привести к незамедлительному сокращению загрязнения воздуха, и (принести - ред.) значительную пользу здоровью многих людей",- подчеркнула она.

Она также отметила важность перехода к "зеленой экономике" и использованию возобновляемых источников энергии, призвав отказаться от ископаемого топлива, способствующему загрязнению и повышающему риск ряда заболеваний - в том числе инфекционных. Кроме того, Нейра призвала стремиться к более "экономичному" потреблению источников энергии - сократить использование кондиционеров и систем отопления, а также стараться выбирать более экологичные виды транспорта.