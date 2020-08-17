Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575884493.html
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19
Появляется все больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких вследствие COVID-19, в связи с этим... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571771744_0:81:2000:1206_1400x0_80_0_0_2c1ce23344351d84970d00e91c037d54.jpg
https://ria.ru/20200817/1575882957.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571771744_0:81:2000:1206_1400x0_80_0_0_2c1ce23344351d84970d00e91c037d54.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571771744_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_3e2edbf2e176f61fd83202b40119b578.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571771744_250:0:1750:1500_1400x0_80_0_0_b353e37dec18f2775142fdf8ce607d27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, общество

ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19

12:26 17.08.2020 (обновлено: 15:52 17.08.2020)
5770
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты
© Depositphotos / Ugreen
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Появляется все больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких вследствие COVID-19, в связи с этим существует острая необходимость удвоить усилия по борьбе с данной проблемой, заявила в интервью РИА Новости директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.
На прошлой неделе Национальная статистическая служба Великобритании опубликовала исследование, согласно которому риск смерти пациента от коронавируса при длительном воздействии загрязнения воздуха может быть выше на 7%, ранее похожие статьи появились в ряде стран.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Нейра отметила, что в последнее время появляется все больше исследований, изучающих данную взаимосвязь, некоторые из которых пока не получили экспертной оценки. Однако не приходится сомневаться в том, что загрязнение воздуха, которое ежегодно приводит к 7 миллионам преждевременных смертей, оказывает негативное влияние на легкие и мешает работе защитных организмов, подчеркнула Нейра. Она отметила, что это ускоряет течение хронических заболеваний легких и может сказаться на степени серьезности формы заболевания COVID-19.
"Очевидно, что если ваши легкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжелой форме, так как у вас меньше защиты. И в то же время можно также отметить, что загрязнение воздуха - фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании", - заявила представитель ВОЗ.
Нейра отметила, что вопрос влияния загрязнения воздуха на смертность от коронавируса нуждается в дальнейшем изучении, и сообщила, что ВОЗ занимается систематизацией существующих исследований.
Она подчеркнула, что необходимо стремиться к устранению причин загрязнения воздуха. Нейра отметила, что у карантинных мер, введенных в ряде стран из-за распространения COVID-19, оказался непредвиденный "положительный побочный эффект": качество воздуха даже в некоторых очень загрязненных городах значительно улучшилось за крайне непродолжительный период времени.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
"Таким образом, можно сделать вывод, что принятие мер - разумеется, не таких радикальных, как локдаун - может привести к незамедлительному сокращению загрязнения воздуха, и (принести - ред.) значительную пользу здоровью многих людей",- подчеркнула она.
Она также отметила важность перехода к "зеленой экономике" и использованию возобновляемых источников энергии, призвав отказаться от ископаемого топлива, способствующему загрязнению и повышающему риск ряда заболеваний - в том числе инфекционных. Кроме того, Нейра призвала стремиться к более "экономичному" потреблению источников энергии - сократить использование кондиционеров и систем отопления, а также стараться выбирать более экологичные виды транспорта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
Вчера, 12:04Распространение нового коронавируса
"Браво!" Израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса
2321311
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
Рекомендуем
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
"Браво!" Израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса
Коронавирус
Эксперт оценил вероятность появления COVID-19 в 2012 году
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса
Застолье
В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Коронавирус COVID-19
Найдена главная уязвимость коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Ефремов не придет на заседание суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Национальные флаги Украины и России
Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Подразделения сирийской армии
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В Идлибе подорвалась машина турецко-российского патруля
Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Суд арестовал две машины и более трех миллионов рублей Фургала
Дом Правительства. Республика Беларусь
Белорусское правительство сложило полномочия
Схематическое изображение мембранно-электродного блока разработанной батареи
Российские химики создали новую конструкцию батареи будущего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния