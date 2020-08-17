ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Появляется все больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких вследствие COVID-19, в связи с этим существует острая необходимость удвоить усилия по борьбе с данной проблемой, заявила в интервью РИА Новости директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.
На прошлой неделе Национальная статистическая служба Великобритании опубликовала исследование, согласно которому риск смерти пациента от коронавируса при длительном воздействии загрязнения воздуха может быть выше на 7%, ранее похожие статьи появились в ряде стран.
Нейра отметила, что в последнее время появляется все больше исследований, изучающих данную взаимосвязь, некоторые из которых пока не получили экспертной оценки. Однако не приходится сомневаться в том, что загрязнение воздуха, которое ежегодно приводит к 7 миллионам преждевременных смертей, оказывает негативное влияние на легкие и мешает работе защитных организмов, подчеркнула Нейра. Она отметила, что это ускоряет течение хронических заболеваний легких и может сказаться на степени серьезности формы заболевания COVID-19.
"Очевидно, что если ваши легкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжелой форме, так как у вас меньше защиты. И в то же время можно также отметить, что загрязнение воздуха - фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании", - заявила представитель ВОЗ.
Нейра отметила, что вопрос влияния загрязнения воздуха на смертность от коронавируса нуждается в дальнейшем изучении, и сообщила, что ВОЗ занимается систематизацией существующих исследований.
Она подчеркнула, что необходимо стремиться к устранению причин загрязнения воздуха. Нейра отметила, что у карантинных мер, введенных в ряде стран из-за распространения COVID-19, оказался непредвиденный "положительный побочный эффект": качество воздуха даже в некоторых очень загрязненных городах значительно улучшилось за крайне непродолжительный период времени.
"Таким образом, можно сделать вывод, что принятие мер - разумеется, не таких радикальных, как локдаун - может привести к незамедлительному сокращению загрязнения воздуха, и (принести - ред.) значительную пользу здоровью многих людей",- подчеркнула она.
Она также отметила важность перехода к "зеленой экономике" и использованию возобновляемых источников энергии, призвав отказаться от ископаемого топлива, способствующему загрязнению и повышающему риск ряда заболеваний - в том числе инфекционных. Кроме того, Нейра призвала стремиться к более "экономичному" потреблению источников энергии - сократить использование кондиционеров и систем отопления, а также стараться выбирать более экологичные виды транспорта.
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