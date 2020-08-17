Югра и "Газпром нефть" договорились о новых испытаниях беспилотных машин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 авг - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа и компания "Газпром нефть" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе запланирована новая серия испытаний беспилотного транспорта на промысловых дорогах, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
"Соглашение о сотрудничестве в сфере использования беспилотных транспортных средств, воздушных судов и применения программно-аппаратных комплексов на базе искусственного интеллекта заключили правительство Ханты-Мансийского автономного округа и компания "Газпром нефть". Подписи в документе поставили губернатор Югры Наталья Комарова и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков", - говорится в сообщении.
Как пояснили в департаменте, сотрудничество нацелено на расширение возможностей для применения цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в логистике и других сферах деятельности компании в регионе. В частности, при поддержке властей Югры компания будет проводить испытания беспилотной техники на промысловых дорогах, расположенных на территории месторождений.
"Так, в 2020-2021 годах "Газпром нефть" при поддержке правительства Югры планирует провести в регионе серию испытаний беспилотных автомобилей "Газель" и "Камаз". Машины без водителей помогут оптимизировать транспортные процессы и повысить безопасность грузоперевозок. В перспективе техника под контролем искусственного интеллекта сможет взять на себя большинство логистических операций на промыслах в Югре", - подчеркнули в ведомстве.
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По словам главы региона, в соглашении зафиксированы взаимные обязательства сторон, что позволит усилить уровень безопасности участников эксперимента. В свою очередь Дюков отметил, что "Газпром нефть" уже активно применяет в регионе беспилотные воздушные аппараты, позволяющие вести мониторинг состояния нефтепроводов и наблюдать за ходом других работ. Кроме того, у компании уже есть успешные результаты по использованию беспилотных электромобилей на промыслах в Югре. В рамках нового соглашения предприятие продолжит изучение возможностей для более широкого применения этих технологий, а также будет развивать другие инновационные решения в логистике, добавил Дюков, чьи слова приводятся в сообщении.
В апреле "Газпром нефть" сообщала, что ее дочерние предприятия при поддержке правительства Югры провели успешные испытания беспилотного транспорта на Южной части Приобского месторождения. В ходе испытаний нефтяники проверили функциональные возможности беспилотного электромобиля "Газель Next Электро". В частности, отмечалось, что автомобиль подтвердил свою эффективность при движении с остановками по маршруту на расстояния до 30 километров, средняя скорость при тестировании составила 40 километров в час.
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