Стартовала регистрация на конкурс для молодежи "Золотая стажировка"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Студенты и выпускники российских вузов с понедельника могут подать заявку на участие в конкурсе Студенты и выпускники российских вузов с понедельника могут подать заявку на участие в конкурсе "Золотая стажировка" , который проводится в рамках одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" "Время карьеры" и позволит участникам пройти стажировки в крупных компаниях, а также получить консультации HR-специалистов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"Продлится заявочная кампания по 27 сентября. Конкурс пройдет в четыре этапа: онлайн-регистрация, онлайн-тестирование на общекультурное развитие, тестирование со специальными заданиями от компаний-партнеров и финал. А после сотню студентов-победителей ждут стажировки в крупнейших компаниях страны. Кроме того, ребята получат карьерные консультации с работодателями", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Некоторые компании-партнеры готовы предложить участникам вознаграждение за стажировку, релокацию или место в штате после успешного прохождения стажировки.

Участники также получат обратную связь от HR-специалистов для формирования карьерного пути, рекомендации по составлению резюме, опыт прохождения реального собеседования и возможность попробовать себя в новой сфере.

Имена победителей будут названы в день всероссийской акции "Время карьеры", которая запланирована на ноябрь.