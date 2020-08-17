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Стартовала регистрация на конкурс для молодежи "Золотая стажировка"
Студенты и выпускники российских вузов с понедельника могут подать заявку на участие в конкурсе "Золотая стажировка", который проводится в рамках одного из... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:36
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
уральский федеральный университет, навигатор абитуриента, образование - общество

Стартовала регистрация на конкурс для молодежи "Золотая стажировка"

12:21 17.08.2020 (обновлено: 12:36 17.08.2020)
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© Fotolia / Sergey NivensМолодые люди с ноутбуком
Молодые люди с ноутбуком
© Fotolia / Sergey Nivens
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Студенты и выпускники российских вузов с понедельника могут подать заявку на участие в конкурсе "Золотая стажировка", который проводится в рамках одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" "Время карьеры" и позволит участникам пройти стажировки в крупных компаниях, а также получить консультации HR-специалистов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Организаторами конкурса для молодежи 18-30 лет выступают Минобрнауки России, АНО "РСВ", Росмолодежь, Фонд президентских грантов и Уральский федеральный университет.
"Продлится заявочная кампания по 27 сентября. Конкурс пройдет в четыре этапа: онлайн-регистрация, онлайн-тестирование на общекультурное развитие, тестирование со специальными заданиями от компаний-партнеров и финал. А после сотню студентов-победителей ждут стажировки в крупнейших компаниях страны. Кроме того, ребята получат карьерные консультации с работодателями", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Некоторые компании-партнеры готовы предложить участникам вознаграждение за стажировку, релокацию или место в штате после успешного прохождения стажировки.
Участники также получат обратную связь от HR-специалистов для формирования карьерного пути, рекомендации по составлению резюме, опыт прохождения реального собеседования и возможность попробовать себя в новой сфере.
Имена победителей будут названы в день всероссийской акции "Время карьеры", которая запланирована на ноябрь.
Люди общаются в коворкинге
14 августа, 14:51
На первом этапе конкурса "Цифровой прорыв" создано 4725 ИТ-решений
Цель проекта "Время карьеры" – развитие прямой связи "работодатель-студент", содействие компаниям в подборе кадров, в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности. Участниками проекта могут стать студенты вузов и ссузов, выпускники и молодые специалисты в возрасте 18-30 лет.
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