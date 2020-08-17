Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575884195.html
Власти Испании разыскивают попавшего в ДТП медведя
Власти на северо-западе Испании разыскивают бурого медведя, попавшего в ДТП и, предположительно, получившего тяжелые травмы, передает агентство Europe Press. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:19
астурия
испания
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149788/94/1497889444_0:34:1501:878_1400x0_80_0_0_3db28fcba87d38e08eefea3e0f33c40c.jpg
https://ria.ru/20200803/1575318562.html
https://ria.ru/20200805/1575388662.html
2
астурия
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149788/94/1497889444_0:34:1501:878_1400x0_80_0_0_3db28fcba87d38e08eefea3e0f33c40c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149788/94/1497889444_0:0:1333:1000_1400x0_80_0_0_a3c5e82efa979904a5efa1b26f73fda0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149788/94/1497889444_144:0:1144:1000_1400x0_80_0_0_c53e075e89f84ba2b2e1f150be07c060.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астурия, испания, происшествия, в мире

Власти Испании разыскивают попавшего в ДТП медведя

12:19 17.08.2020
1419
© РИА Новости / Владимир АстапковичБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Бурый медведь. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Власти на северо-западе Испании разыскивают бурого медведя, попавшего в ДТП и, предположительно, получившего тяжелые травмы, передает агентство Europe Press.
Инцидент произошел в субботу на автомагистрали на территории национального парка Сомьедо (автономное сообщество Астурия). Водитель автомобиля не смог увернуться от внезапно вышедшего на дорогу медведя.
Некоторое время после аварии 150-килограммовый медведь лежал на асфальте, у него, очевидно, была повреждена лапа. Однако в момент прибытия экстренных служб животное уже скрылось в лесу.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
3 августа, 17:32Распространение нового коронавируса
В Японии выявили коронавирус у домашних животных
Ветеринары предполагают, что медведь мог получить тяжелые внутренние повреждения. Власти считают необходимым осмотреть зверя – для этого его надо обнаружить и временно обездвижить с помощью транквилизаторов. В поисках медведя участвуют сотрудники природоохранных ведомств и специалисты правительства Астурии при поддержке Гражданской гвардии.
Раненый медведь, возможно, залег в одном из самых труднодоступных мест леса, что затрудняет поисковую операцию, отмечает агентство.
Медведь в вольере
5 августа, 11:01
В Сочи медведи загрызли мальчика, зашедшего к ним в вольер
3141902
Обсудить 2
АстурияИспанияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Жара в Японии
В Японии зафиксировали рекордную температуру
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Назван годовой заработок новгородского губернатора
Девушки на пляже в Палермо, Италия
Власти Марселя запретили курить на городских пляжах
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В Идлибе подорвалась машина турецко-российского патруля
Коронавирус
Эксперт оценил вероятность появления COVID-19 в 2012 году
Схематическое изображение мембранно-электродного блока разработанной батареи
Российские химики создали новую конструкцию батареи будущего
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Актер Михаил Ефремов
Ефремов не придет на заседание суда
Работа станции скорой медицинской помощи
Во Владивостоке девочка утонула, упав с катера
Подразделения сирийской армии
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
Застолье
В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Влияние коронавируса на лимфоциты
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния