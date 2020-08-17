Суд арестовал две машины и более трех миллионов рублей Фургала

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Басманный суд Басманный суд Москвы наложил арест на принадлежащие бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу три миллиона рублей и две машины в рамках дела об убийствах, сообщили РИА Новости в суде.

"Обеспечительный арест наложен на денежные средства в размере 3 миллионов рублей и два автомобиля - Toyota Land Cruiser и Lexus", - сказали в суде.

Позже в понедельник Мосгорсуд признал законным арест 3 миллионов рублей и двух машин и оставил решение Басманного суда в силе.

"Оставить решение о наложении ареста без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Во время заседания Фургал заявил, что деньги не его, а принадлежат бывшей жене. "Они предназначены на учебу сына и его проживание", - отметил обвиняемый.