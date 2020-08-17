Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575883552.html
Суд арестовал две машины и более трех миллионов рублей Фургала
Басманный суд Москвы наложил арест на принадлежащие бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу три миллиона рублей и две машины в рамках дела об убийствах, РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:52
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574170270_0:0:2978:1676_1400x0_80_0_0_8a3dce170bd7053ebff4a16127b5717d.jpg
https://ria.ru/20200723/1574790660.html
3 миллиона - это у нас чиновники сейчас отчитываются - за год 3 ляма, несколько машин и 3-4 квартиры с домом - никого из них не посадили - всё нормально - так что не вижу ничего преступного - покажите реальные нарушения, походу не клеется что-то...
70
Обеспечительный арест? К нему есть имущественные претензии и иски? Наша свора как всегда действует навалом.
60
18
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574170270_0:0:2978:1676_1400x0_80_0_0_8a3dce170bd7053ebff4a16127b5717d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574170270_74:0:2805:2048_1400x0_80_0_0_18b28b317d1b83ff0b062127f0fbdc52.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574170270_415:0:2463:2048_1400x0_80_0_0_ad4c5b867a6a6c7c3f81ab9eec22aac0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, происшествия

Суд арестовал две машины и более трех миллионов рублей Фургала

12:12 17.08.2020 (обновлено: 12:52 17.08.2020)
35656
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал в Басманном суде Москвы
Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Фургал в Басманном суде Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на принадлежащие бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу три миллиона рублей и две машины в рамках дела об убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
"Обеспечительный арест наложен на денежные средства в размере 3 миллионов рублей и два автомобиля - Toyota Land Cruiser и Lexus", - сказали в суде.
Позже в понедельник Мосгорсуд признал законным арест 3 миллионов рублей и двух машин и оставил решение Басманного суда в силе.
"Оставить решение о наложении ареста без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
23 июля, 13:57
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Во время заседания Фургал заявил, что деньги не его, а принадлежат бывшей жене. "Они предназначены на учебу сына и его проживание", - отметил обвиняемый.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
10695416219
Обсудить 18
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
3 миллиона - это у нас чиновники сейчас отчитываются - за год 3 ляма, несколько машин и 3-4 квартиры с домом - никого из них не посадили - всё нормально - так что не вижу ничего преступного - покажите реальные нарушения, походу не клеется что-то...
17 августа, 12:43
ddoomrules
57010012
Обеспечительный арест? К нему есть имущественные претензии и иски? Наша свора как всегда действует навалом.
17 августа, 12:39
Алексей Веселин
46000014
Рекомендуем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
"Браво!" Израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Назван годовой заработок новгородского губернатора
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Застолье
В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Тюрьма
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
Дом Правительства. Республика Беларусь
Белорусское правительство сложило полномочия
Айсултан Назарбаев
В Лондоне умер 30-летний внук Назарбаева
Подразделения сирийской армии
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Кадры прилета на завод вертолета Лукашенко
Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ
Влияние коронавируса на лимфоциты
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния