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В Идлибе подорвалась машина турецко-российского патруля
Машина турецких военных из совместного с Россией патруля подорвались в Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:09
2020-08-17T14:41
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война в сирии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, в мире
САРАКАБ (Сирия), 17 авг — РИА Новости.
Машина турецких военных из совместного с Россией патруля подорвались в Идлибе
, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии
.
Инцидент произошел во время 22-го совместного патрулирования участка трассы М-4.
"На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Есть ли пострадавшие среди турок, в Центре примирения не уточнили.
Российско-турецкий патруль передвигался по маршруту от селения Трумба в двух километрах западнее Саракиба до Айн эль-Хабра. Протяженность маршрута составила более 70 километров.
Это уже не первый взрыв на пути совместного патруля. В середине июля боевики подорвали самодельную бомбу на трассе М-4 в районе селения Эриха. Тогда получили повреждения бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих были легко ранены, пострадал также экипаж турецкой бронемашины.