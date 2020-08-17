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Война в Сирии
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В Идлибе подорвалась машина турецко-российского патруля
Машина турецких военных из совместного с Россией патруля подорвались в Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:41
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РИА Новости
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353
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россия, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, в мире

В Идлибе подорвалась машина турецко-российского патруля

12:09 17.08.2020 (обновлено: 14:41 17.08.2020)
11861
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости
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САРАКАБ (Сирия), 17 авг — РИА Новости. Машина турецких военных из совместного с Россией патруля подорвались в Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Инцидент произошел во время 22-го совместного патрулирования участка трассы М-4.
"На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Есть ли пострадавшие среди турок, в Центре примирения не уточнили.
Российско-турецкий патруль передвигался по маршруту от селения Трумба в двух километрах западнее Саракиба до Айн эль-Хабра. Протяженность маршрута составила более 70 километров.
Это уже не первый взрыв на пути совместного патруля. В середине июля боевики подорвали самодельную бомбу на трассе М-4 в районе селения Эриха. Тогда получили повреждения бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих были легко ранены, пострадал также экипаж турецкой бронемашины.
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Война в СирииРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияВ мире
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