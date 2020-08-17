В Идлибе подорвалась машина турецко-российского патруля

Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии

САРАКАБ (Сирия), 17 авг — РИА Новости. Машина турецких военных из совместного с Россией патруля подорвались в Машина турецких военных из совместного с Россией патруля подорвались в Идлибе , сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии

Инцидент произошел во время 22-го совместного патрулирования участка трассы М-4.

"На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие среди турок, в Центре примирения не уточнили.

Российско-турецкий патруль передвигался по маршруту от селения Трумба в двух километрах западнее Саракиба до Айн эль-Хабра. Протяженность маршрута составила более 70 километров.