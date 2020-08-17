Лукашенко стоит пойти на диалог с оппозицией, считает эксперт

"Мне кажется, Лукашенко должен, конечно, предложить диалог. Как я понимаю, некоторые близкие к власти политологи такой вариант озвучивали. Например, сохранение за Лукашенко президентского поста, но при этом передача основных регалий власти, основных полномочий премьер-министру и проведение выборов законодательного собрания на многопартийной основе и затем формирование правительства. Такой вариант более серьезный, потому что кому Лукашенко, уйдя в отставку, должен передать власть? Мне непонятно", - сказал Жарихин РИА Новости.

"Со стороны Тихановской позиция торга – Лукашенко уходит в отставку, они готовы прийти. Позиция торга со стороны власти, которая озвучивается некоторыми провластными политологами, - это проведение политической реформы, где главным будет переход от президентской к парламентской власти. Вот на этой основе можно вести диалог", - считает он.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.