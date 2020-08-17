Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575883286.html
Лукашенко стоит пойти на диалог с оппозицией, считает эксперт
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит пойти на диалог с оппозицией, такой разговор возможен, но при определенных условиях, считает заместитель... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:06
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир жарихин
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575876002_0:0:3086:1735_1400x0_80_0_0_ae1c30eb81746d2ed2982dceab270555.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575882070.html
https://ria.ru/20200817/1575882020.html
Было бы с кем разговаривать. Он сегодня попытался с людьми. Тут же подогнали провокаторов с криками "уходи" и в телеге всё показали как им надо. Пока люди не почувствуют простой предприятия или иной организации на своём кармане, они не протрезвеют. БЧБ на хлеб не намазать
20
Ага. ...Один уже пошёл на диалог в 2014-ом..... Пусть домохозяйка сначала подписи соберёт, как хвасталась - 80 %. Или хоть 40%. Тогда и можно подумать. 200 000, даже 500 000 протестунов не должны решать судьбу 9 миллионов белорусов.
15
20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575876002_0:0:3086:1735_1400x0_80_0_0_ae1c30eb81746d2ed2982dceab270555.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575876002_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4b21467645671da8187084d85bac479b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575876002_281:0:2329:2048_1400x0_80_0_0_a07d57895d10a2bc19a7eb856cfeda3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, владимир жарихин, александр лукашенко

Лукашенко стоит пойти на диалог с оппозицией, считает эксперт

12:06 17.08.2020
1056
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит пойти на диалог с оппозицией, такой разговор возможен, но при определенных условиях, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция готова к диалогу с Лукашенко, в том числе о гарантиях неприкосновенности. Накануне штаб баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил, что готов на переговоры с властями о том, как и когда действующий глава государства уйдет с поста.
"Мне кажется, Лукашенко должен, конечно, предложить диалог. Как я понимаю, некоторые близкие к власти политологи такой вариант озвучивали. Например, сохранение за Лукашенко президентского поста, но при этом передача основных регалий власти, основных полномочий премьер-министру и проведение выборов законодательного собрания на многопартийной основе и затем формирование правительства. Такой вариант более серьезный, потому что кому Лукашенко, уйдя в отставку, должен передать власть? Мне непонятно", - сказал Жарихин РИА Новости.
Эксперт уверен, что диалог с оппозицией возможен.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Вчера, 11:45
Выполнил требования. Лукашенко улетел с МЗКТ после недовольства рабочих
"Со стороны Тихановской позиция торга – Лукашенко уходит в отставку, они готовы прийти. Позиция торга со стороны власти, которая озвучивается некоторыми провластными политологами, - это проведение политической реформы, где главным будет переход от президентской к парламентской власти. Вот на этой основе можно вести диалог", - считает он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники акции протеста в Минске
Вчера, 11:45Протесты в Белоруссии
В Минске вновь отметили перебои с интернетом
9202556
Обсудить 20
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир ЖарихинАлександр Лукашенко
Популярные комментарии
Было бы с кем разговаривать. Он сегодня попытался с людьми. Тут же подогнали провокаторов с криками "уходи" и в телеге всё показали как им надо. Пока люди не почувствуют простой предприятия или иной организации на своём кармане, они не протрезвеют. БЧБ на хлеб не намазать
17 августа, 12:37
Ярослав Погодин
1700003
Ага. ...Один уже пошёл на диалог в 2014-ом..... Пусть домохозяйка сначала подписи соберёт, как хвасталась - 80 %. Или хоть 40%. Тогда и можно подумать. 200 000, даже 500 000 протестунов не должны решать судьбу 9 миллионов белорусов.
17 августа, 12:28
Чипалина Лукин
1301001
Рекомендуем
Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии призвал армию Белоруссии не применять силу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко исключил проведение повторных выборов президента
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
"Браво!" Израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса
Работники Минского тракторного завода
Актив Минского тракторного завода объявил о начале забастовки
Общегражданский марш За свободу в Минске
Эксперт рассказал, сколько могут продлиться протесты в Белоруссии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В Идлибе подорвалась машина турецко-российского патруля
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
Лукашенко заявил, что он "не святой"
Подразделения сирийской армии
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Дом Правительства. Республика Беларусь
Белорусское правительство сложило полномочия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что разговаривал с Меркель
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
Мишустин раскритиковал реализацию программы по пунктам пропуска в ДФО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния