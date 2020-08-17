МСП Банк выдал заем производителю трубопроводной арматуры из Пензы

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. МСП Банк выдал кредит пензенской компании "ТПП-Партнёр" на сумму 499 миллионов рублей на приобретение материалов, сырья и комплектующих в целях увеличения объёма выпуска продукции, сообщает пресс-служба банка.

Кредит по ставке 8,25% годовых предоставлен в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Обеспечение по кредиту предоставлено в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 271,6 миллиона рублей и поручительства региональной гарантийной организации.

Как отметили в компании, заём позволит оперативно произвести расчёты с поставщиками, произвести поставки потребителям в срок, минимизировать влияние задержек с оплатой за поставленную продукцию и обеспечить рост производства.