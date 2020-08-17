https://ria.ru/20200817/1575883259.html
МСП Банк выдал заем производителю трубопроводной арматуры из Пензы
МСП Банк выдал кредит пензенской компании "ТПП-Партнёр" на сумму 499 миллионов рублей на приобретение материалов, сырья и комплектующих в целях увеличения... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:06
2020-08-17T12:06
корпорация мсп
мсп банк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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корпорация мсп, мсп банк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. МСП Банк
выдал кредит пензенской компании "ТПП-Партнёр" на сумму 499 миллионов рублей на приобретение материалов, сырья и комплектующих в целях увеличения объёма выпуска продукции, сообщает пресс-служба банка.
Кредит по ставке 8,25% годовых предоставлен в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Обеспечение по кредиту предоставлено в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 271,6 миллиона рублей и поручительства региональной гарантийной организации.
Как отметили в компании, заём позволит оперативно произвести расчёты с поставщиками, произвести поставки потребителям в срок, минимизировать влияние задержек с оплатой за поставленную продукцию и обеспечить рост производства.
"ТПП-Партнер" с 2002 года поставляет заказчикам различные виды трубопроводной арматуры, комплектующие детали для трубопроводов и насосное оборудование. Продукция поставляется в большинство регионов РФ и экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.