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Мишустин раскритиковал реализацию программы по пунктам пропуска в ДФО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал низкую эффективность реализации программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:18
амур (река)
дальний восток
михаил мишустин
антон силуанов
политика
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амур (река), дальний восток, михаил мишустин, антон силуанов, политика

Мишустин раскритиковал реализацию программы по пунктам пропуска в ДФО

12:05 17.08.2020 (обновлено: 12:18 17.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал низкую эффективность реализации программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу, особенно на Дальнем Востоке.
По этой теме глава правительства заслушал в понедельник доклад во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Мишустин обратил внимание в целом на низкое кассовое исполнение программы, касающейся обустройства погранпереходов, отметив, что на Дальнем Востоке из 58 таких объектов только четыре находятся "в более-менее приличном состоянии, остальные не готовы", а выделенные средства перебрасываются на другие цели.
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"Коллеги, честно, ну это безобразие, я не понимаю!" - сказал премьер. По его мнению, за четыре года, прошедших с момента передачи функций Росграницы Минтрансу РФ, "можно было какой-то порядок навести". "Получается, мы все делаем для того, чтобы практически расписаться в собственном неумении организовать работу", - посетовал Мишустин.
В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что еще в прошлом году отмечалось очень низкое кассовое исполнение программы по погранпереходам, "на что было обращено внимание министру транспорта". "Была подтверждена необходимость ускорения освоения (выделенных средств), тем не менее мы видим: в текущем году повторяется та же самая ситуация. К сожалению, мне кажется, что Минтрансу просто нужно более внимательно относиться к транспортной инфраструктуре...", - сказал глава Минфина.
Мишустин же заметил, что из-за проблемы с погранпереходами "смысл труда рабочих, которые на сегодняшний день построили этот мостовой переход (через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ), теряется". "Более того, когда нет нормальных переходов, впечатление от страны, куда люди идут, оно тоже соответствующее - там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение (у тех, кто переходит границу)... а здесь, к сожалению, беда", - констатировал глава правительства.
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Мишустину доложили, что проблема связана в том числе с недобросовестными подрядчиками и что после 2016 года было возбуждено 13 уголовных дел, пришлось расторгнуть контракты по ряду объектов, но из-за этого сроки строительства сдвигались. "Что, за четыре года все подрядчики были уголовниками?" - поинтересовался премьер. Глава кабмина предложил "рассмотреть эффективность работы, связанной с погранпереходами вообще в стране и, в частности, на Дальнем Востоке, потому что это не дело". "Мы приедем (из командировки по Дальнему Востоку) и давайте серьезно подумаем над тем, как наладить эффективное управление пунктами пропуска. Очень грустно", - заключил Мишустин.
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Амур (река)Дальний ВостокМихаил МишустинАнтон СилуановПолитика
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