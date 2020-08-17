"Браво!" Израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Российские исследователи создали прекрасную Российские исследователи создали прекрасную вакцину , которая по эффективности может превосходить разработки других стран, при этом критика российской вакцины часто политизирована и связана с непониманием того, как работают российские ученые, рассказала в интервью РИА Новости иммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники Хадасса профессор Полина Степенская.

"Первое, что надо сказать российским ученым и российским медикам, это "браво!". Создание вакцины вызывает массу уважения. И как врач, и как учёный я думаю, что они создали действительно замечательную вещь и совершили большой прорыв в науке", - сказала Степенская РИА Новости.

Ученая уверена в качестве российской вакцины, потому что она создавалась на основе известной и доказавшей свою эффективность технологии.

"Это очень многообещающая вакцина. Они использовали известную технологию: они взяли человеческий аденовирус, в данном случае два штамма аденовируса "5" и "26", из которого они генетически убрали ту часть, которая отвечает за репликацию вируса, и вставили ДНК. Коронавирус - это вирус, который базирован на РНК. Но РНК мы можем перевести в ДНК при помощи специального энзима... Это известный способ, которым пользуется весь мир, в том числе и мы в лаборатории этим пользуемся... Поэтому именно как технология эта технология прекрасна", - сказала профессор.

Российская вакцина, использующая в качестве основы аденовирус человека, может формировать более устойчивый иммунитет, считает эксперт, чем созданная в Оксфорде по подобной технологии вакцина на основе аденовируса шимпанзе. Степенская считает, что критика российской вакцины связана с непониманием того, как работают российские исследователи, и что отсутствие публикаций в рецензируемых научных журналах - традиция российской науки.

"В России есть масса вещей, которые ученые не публикуют, при этом все эти работы существуют, и все отлично. На Западе к этому не привыкли и относятся к этому скептически. Надо просто понимать, что такой в России подход - такая ментальность", - отмечает Степенская, у которой большой опыт работы с российскими коллегами и которая знакома с достижениями современной российской науки, поскольку является медицинским директором российско-израильского проекта в Сколково.

Регистрация вакцины не мешает одновременно провести третий этап ее проверки на эффективность и безопасность на большом числе испытуемых, считает профессор-иммунолог.

"Относительно критики, связанной с третьей фазой, нужно понимать, что сейчас в России просто зарегистрировали вакцину и параллельно с этим вакцину начнут давать добровольцам, врачам и учителям - тем, кто, к сожалению, чаще всего сталкивается с коронавирусом. За этими людьми будут наблюдать. Я знаю, что есть разработанные мобильные приложения, по которым люди, получившие вакцину, должны будут полностью описывать своё состояние. У этих людей будут брать анализы. То есть в принципе это и будет та самая третья фаза, которая проходит в Европе и в Америке. Поэтому в действиях российских исследователей я ничего такого (заслуживающего критики) не вижу", - сказала Степенская.

При этом критика российской вакцины, звучащая в зарубежной прессе, чаще всего носит политизированный характер и ее авторы, как правило, не знакомы с разработчиками и результатами их научной деятельности, полагает она.

"Критика политизирована. Насколько я вижу, большинство людей, которые критикуют разработку, не читали того, что было опубликовано в российской прессе именно с медицинской и научной точки зрения. Ведь вакцина разработана в институте Н.Ф. Гамалеи. Институт Гамалеи основан в 1891 году. Давайте отдадим дань уважения этим людям и этому институту с такой огромной традицией, с такой богатой историей. Я читала интервью с разработчиками и знаю, что это суперпрофессиональные люди. Это люди, которые сделали бы честь любому центру и любому научному учреждению и на Западе", - отмечает Степенская.

Критика, связанная с тем, что прошло недостаточно времени для серьезных выводов о надежности и безопасности вакцины, по мнению Степенской, одинаково относится и к вакцинам, созданным в США, Китае или Великобритании.

"Что касается тех вакцин, которые создаются в Оксфорде или в Америке - никто также не знает, на какое время они будут защищать", - отмечает эксперт.

Профессор сообщила корреспонденту РИА Новости, что и сама без всякого страха сделала бы прививку российской вакциной, а медицинский центр "Хадасса" уже обратился к руководству РФПИ К. Дмитриеву с просьбой принять участие в клинических исследованиях вакцины.

"Мы официально обратились к ним с просьбой позволить нам в Хадассе быть частью клинических исследований и перенимать всевозможное участие в развитии вакцины... Пока мы не получили ни положительного, ни отрицательного ответа", - сказала врач.

На прошлой неделе министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что Израиль постарается начать переговоры с РФ о закупке вакцины от коронавируса, если убедится в ее эффективности.

Минздрав России на прошлой неделе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".