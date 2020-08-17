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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575882903.html
Президент Германии призвал армию Белоруссии не применять силу
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к белорусскому коллеге Александру Лукашенко и армии Белоруссии с призывом не применять силу против... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:03
протесты в белоруссии
франк-вальтер штайнмайер
александр лукашенко
германия
белоруссия
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Что-то это мне напоминает....2014 вроде как...
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германия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
франк-вальтер штайнмайер, александр лукашенко, германия, белоруссия

Президент Германии призвал армию Белоруссии не применять силу

12:03 17.08.2020
1083
© РИА Новости / Михаил МаркивФранк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер
© РИА Новости / Михаил Маркив
Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к белорусскому коллеге Александру Лукашенко и армии Белоруссии с призывом не применять силу против демонстрантов.
"Я обращаюсь к президенту Лукашенко с призывом идти путем переговоров", - заявил Штайнмайер, выступая в Берлине.
"Я обращаюсь к белорусским военным с призывом не запятнать себя насилием против собственного народа", - добавил он.
По словам президента, граждане Белоруссии, которые участвуют в мирных уличных акциях, "заслуживают нашу солидарность и поддержку".
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
15 августа, 19:42
Появилось видео вероятного момента гибели участника протестов в Минске
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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787116335
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииФранк-Вальтер ШтайнмайерАлександр ЛукашенкоГерманияБелоруссия
Популярные комментарии
Что-то это мне напоминает....2014 вроде как...
17 августа, 12:03
Семен Семеныч
1200000
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