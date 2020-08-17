https://ria.ru/20200817/1575882386.html
Лукашенко исключил проведение повторных выборов президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), заявил, что других президентских выборов не будет,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:50
2020-08-17T12:36
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575878476.html
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Павел Иванов
После фальсификации выборов народ ему перестал верить, а резиновые пули, водометы, дубинки и массовые задержания только усилили волну недовольства. Теперь он сменил тактику. Никого не бьют. Хотите бастуйте. При этом глушит интернет и доступ к правде. В гос сми идет обработка электората пропагандой. Посмотрим, насколько белорусы доверчивы и есть ли у них внутренний стержень.
51
Ярослав Погодин
Не нужно ни с кем разговаривать. Работать как ни в чем не бывало. До людей донести нужно что они банкротят и бес того небогатые предприятия. Тупо останутся без зарплаты. А российские заказчики уже сейчас могут публично выразить обеспокоенность поставками продукции, товаров и удобрений со стороны беларусских партнёров. Может быть так быстрее отрезвит коллективы планирующие стачки. России на примере Украины не впервые раз замещать поставки своим производством. И состав госдолга Беларуси тоже не лишним будет посмотреть ;)
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белоруссия
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
, общаясь с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), заявил, что других президентских выборов не будет, передает Sputnik Беларусь.
Лукашенко в понедельник посетил МЗКТ.
"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, Их (других выборов — ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через давление и уличные акции.
По данным агентства, президент во время общения с работниками МЗКТ заявил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, предусматривающими перераспределение властных полномочий.
"Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", — заявил он.
Лукашенко отметил, что готов поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", — уточнил глава государства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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