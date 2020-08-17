Лукашенко исключил проведение повторных выборов президента

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, Их (других выборов — ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", — сказал Лукашенко.