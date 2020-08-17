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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20200817/1575882236.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": ловушки и возможности интернет-знакомств
Раньше анкета на сайте знакомств казалась криком отчаяния и признаком неполноценности, а теперь условный Tinder есть на телефоне у многих. В какой момент всё изменилось и почему сейчас искать пару в интернете стало не стыдно? Как найти "своё счастье", когда выбор партнёров почти безграничен? И когда, наконец, переводить отношения в офлайн?
2020-08-17T16:11
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки": ловушки и возможности интернет-знакомств
Раньше анкета на сайте знакомств казалась криком отчаяния и признаком неполноценности, а теперь условный Tinder есть на телефоне у многих. В какой момент всё изменилось и почему сейчас искать пару в интернете стало не стыдно? Как найти "своё счастье", когда выбор партнёров почти безграничен? И когда, наконец, переводить отношения в офлайн?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881618_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_d47e38c79d652eca0f653059ab66d7d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки": ловушки и возможности интернет-знакомств

12:00 17.08.2020 (обновлено: 16:11 17.08.2020)
803
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": ловушки и возможности интернет-знакомств
Вчера, 12:00
Раньше анкета на сайте знакомств казалась криком отчаяния и признаком неполноценности, а теперь условный Tinder есть на телефоне у многих. В какой момент всё изменилось и почему сейчас искать пару в интернете стало не стыдно? Как найти "своё счастье", когда выбор партнёров почти безграничен? И когда, наконец, переводить отношения в офлайн?
Многочисленные анкеты на сайтах знакомств открыли возможности выбора. Но мало кто задумывается, что, ввязываясь в эту игру, мы тоже становимся объектом чьего-то выбора.
Как не разочароваться на первом свидании после долго общения онлайн? Как алгоритмы приложений знакомств влияют на нашу жизнь и выбор партнёра? Чего больше у онлайн-знакомств — плюсов или минусов?
Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и исследовательницей, преподавательницей НИУ ВШЭ Ольгой Соловьёвой разбираемся, подходит ли интернет для поиска серьёзных отношений.
Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
1:40 Что такое онлайн-свидания: закономерность или маркетинг?
3:00 Проблема избыточности выбора: как найти "идеального" партнёра?
4:55 Стигматизация интернет-знакомств: как Tinder стал нормой?
7:30 Сколько процентов знакомств сейчас происходит онлайн
8:30 "Не только любовь": что движет людьми на сайтах знакомств
14:50 Возможно ли найти партнёра для серьёзных отношений в интернете?
19:30 Как Tinder влияет на нашу жизнь и "выбирает, с кем нам спать"
22:00 Маньяки, абьюз, криминал: как не попасть в опасную ситуацию?
23:30 Когда пора остановиться, чтобы выбрать из множества "того единственного"
27:35 Как не разочароваться на первом свидании после долгой переписки
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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