Подкаст "Страхи/Ошибки": ловушки и возможности интернет-знакомств
Раньше анкета на сайте знакомств казалась криком отчаяния и признаком неполноценности, а теперь условный Tinder есть на телефоне у многих. В какой момент всё изменилось и почему сейчас искать пару в интернете стало не стыдно? Как найти "своё счастье", когда выбор партнёров почти безграничен? И когда, наконец, переводить отношения в офлайн?
Подкаст "Страхи/Ошибки": ловушки и возможности интернет-знакомств
Раньше анкета на сайте знакомств казалась криком отчаяния и признаком неполноценности, а теперь условный Tinder есть на телефоне у многих. В какой момент всё изменилось и почему сейчас искать пару в интернете стало не стыдно? Как найти "своё счастье", когда выбор партнёров почти безграничен? И когда, наконец, переводить отношения в офлайн?
Подкаст "Страхи/Ошибки": ловушки и возможности интернет-знакомств
Вчера, 12:00
Раньше анкета на сайте знакомств казалась криком отчаяния и признаком неполноценности, а теперь условный Tinder есть на телефоне у многих. В какой момент всё изменилось и почему сейчас искать пару в интернете стало не стыдно? Как найти "своё счастье", когда выбор партнёров почти безграничен? И когда, наконец, переводить отношения в офлайн?
Многочисленные анкеты на сайтах знакомств открыли возможности выбора. Но мало кто задумывается, что, ввязываясь в эту игру, мы тоже становимся объектом чьего-то выбора.
Как не разочароваться на первом свидании после долго общения онлайн? Как алгоритмы приложений знакомств влияют на нашу жизнь и выбор партнёра? Чего больше у онлайн-знакомств — плюсов или минусов?
Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и исследовательницей, преподавательницей НИУ ВШЭ Ольгой Соловьёвой разбираемся, подходит ли интернет для поиска серьёзных отношений.
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1:40 Что такое онлайн-свидания: закономерность или маркетинг?
3:00 Проблема избыточности выбора: как найти "идеального" партнёра?
4:55 Стигматизация интернет-знакомств: как Tinder стал нормой?
7:30 Сколько процентов знакомств сейчас происходит онлайн
8:30 "Не только любовь": что движет людьми на сайтах знакомств
14:50 Возможно ли найти партнёра для серьёзных отношений в интернете?
19:30 Как Tinder влияет на нашу жизнь и "выбирает, с кем нам спать"
22:00 Маньяки, абьюз, криминал: как не попасть в опасную ситуацию?
23:30 Когда пора остановиться, чтобы выбрать из множества "того единственного"
27:35 Как не разочароваться на первом свидании после долгой переписки
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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