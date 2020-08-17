https://ria.ru/20200817/1575882020.html
В Минске вновь отметили перебои с интернетом
Перебои с интернетом опять начались в Минске, периодически не работает 4G и домашняя сеть, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:45
2020-08-17T12:08
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575754852_0:235:3072:1963_1400x0_80_0_0_2772ffa400acbe172eb43e60c2be0282.jpg
https://ria.ru/20200816/1575864847.html
15
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575754852_0:235:3072:1963_1400x0_80_0_0_2772ffa400acbe172eb43e60c2be0282.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575754852_319:148:2853:2048_1400x0_80_0_0_44e581bef8b3ed76e01701ea0a673c70.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575754852_624:0:2672:2048_1400x0_80_0_0_36ac96a524922c1ccc64fdc0de98d01e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Перебои с интернетом опять начались в Минске, периодически не работает 4G и домашняя сеть, передает корреспондент РИА Новости.
Перебои с интернетом в белорусской столице начались после 11.00 (совпадает с мск). Плохо работает, в том числе, мобильный интернет, Telegram
и другие мессенджеры загружаются не всегда.
Ранее в Минске уже наблюдались проблемы с интернетом, они начались 9 августа, когда в Белоруссии проходили выборы президента. Десятого-одиннадцатого августа в республике также наблюдались серьезные перебои с интернетом, а 12 августа он стал работать значительно лучше, появилась возможность пользоваться мессенджерами и поиcковыми системами, была восстановлена работа YouTube.
Как сообщало министерство связи и информатизации республики, в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>