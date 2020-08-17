В Минске вновь отметили перебои с интернетом

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Перебои с интернетом опять начались в Минске, периодически не работает 4G и домашняя сеть, передает корреспондент РИА Новости.

Перебои с интернетом в белорусской столице начались после 11.00 (совпадает с мск). Плохо работает, в том числе, мобильный интернет, Telegram и другие мессенджеры загружаются не всегда.

Ранее в Минске уже наблюдались проблемы с интернетом, они начались 9 августа, когда в Белоруссии проходили выборы президента. Десятого-одиннадцатого августа в республике также наблюдались серьезные перебои с интернетом, а 12 августа он стал работать значительно лучше, появилась возможность пользоваться мессенджерами и поиcковыми системами, была восстановлена работа YouTube.

Как сообщало министерство связи и информатизации республики, в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".