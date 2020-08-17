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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575882020.html
В Минске вновь отметили перебои с интернетом
Перебои с интернетом опять начались в Минске, периодически не работает 4G и домашняя сеть, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:08
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске вновь отметили перебои с интернетом

11:45 17.08.2020 (обновлено: 12:08 17.08.2020)
754
© AP PhotoУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© AP Photo
Участники акции протеста в Минске
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Перебои с интернетом опять начались в Минске, периодически не работает 4G и домашняя сеть, передает корреспондент РИА Новости.
Перебои с интернетом в белорусской столице начались после 11.00 (совпадает с мск). Плохо работает, в том числе, мобильный интернет, Telegram и другие мессенджеры загружаются не всегда.
Ранее в Минске уже наблюдались проблемы с интернетом, они начались 9 августа, когда в Белоруссии проходили выборы президента. Десятого-одиннадцатого августа в республике также наблюдались серьезные перебои с интернетом, а 12 августа он стал работать значительно лучше, появилась возможность пользоваться мессенджерами и поиcковыми системами, была восстановлена работа YouTube.
Как сообщало министерство связи и информатизации республики, в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".
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16 августа, 20:35Протесты в Белоруссии
Два центральных телеканала в Белоруссии показали акции протеста в Минске
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