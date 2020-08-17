Актив Минского тракторного завода объявил о начале забастовки

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости/Прайм. Актив Минского тракторного завода (МТЗ) на собрании с руководством объявил о начале забастовки с 8 утра 17 августа, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Предприятие после встречи в пятницу выбрало актив своих представителей из 23 человек. Состоялась встреча гендиректора с избранным активом. На этом собрании актив объявил о начале забастовки с 8 утра сегодняшнего дня. Состоялось обсуждение требований, которые они выдвигают, и гендиректор Виталий Вовк дал поручение оформить юридически согласованную позицию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, примерно в это же время, когда началось собрание, к проходной МТЗ подошли работники Минского электротехнического завода с предложением нашим работникам отправиться к МЗКТ – там, где проходило выступление Лукашенко. "Часть нашего коллектива поддержала коллег и отправилась к МЗКТ. Для тех, кто хотел увидеть и услышать выступление Александра Лукашенко у нас на заводе, были организованы трансляции", - пояснил он.
"У нас позиция руководства, что мы должны сохранить коллектив, завод. Вовк подчеркивает, что не будет чинить препятствий работникам, выражающим свою гражданскую позицию, но призвал на собрании не навязывать мнения и дать спокойно выйти на свои рабочие места тем, кто принял такое решение. На данный момент корпус сборки тракторов работает, идет отгрузка готовой продукции", - также отметил представитель компании.
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