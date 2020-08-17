Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575881748.html
Актив Минского тракторного завода объявил о начале забастовки
Актив Минского тракторного завода (МТЗ) на собрании с руководством объявил о начале забастовки с 8 утра 17 августа, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:47
белоруссия
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882016_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_963479d39ed97e144f07d550b9494b44.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575880436.html
Пусть бастуют. Зарплат не будет, поедут в Польшу на грядки да улицы подметать. Эти трактора в основном Россия покупала, составляя конкуренцию своим производителям. Теперь наши производители, только порадуются, что белорусы сами себя задушили.
69
Да в кутузку этот актив ! И всего делов то. Денег неработающим не давать, выгнать с завода.
63
20
белоруссия
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882016_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_963479d39ed97e144f07d550b9494b44.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882016_324:0:3055:2048_1400x0_80_0_0_d2af924602954d170e9bb28c72fe67fa.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882016_648:0:2696:2048_1400x0_80_0_0_d5f526e61e4b8f2306642606ee547162.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, александр лукашенко, минск

Актив Минского тракторного завода объявил о начале забастовки

11:41 17.08.2020 (обновлено: 11:47 17.08.2020)
4825
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаботники Минского тракторного завода
Работники Минского тракторного завода
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Работники Минского тракторного завода. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости/Прайм. Актив Минского тракторного завода (МТЗ) на собрании с руководством объявил о начале забастовки с 8 утра 17 августа, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Предприятие после встречи в пятницу выбрало актив своих представителей из 23 человек. Состоялась встреча гендиректора с избранным активом. На этом собрании актив объявил о начале забастовки с 8 утра сегодняшнего дня. Состоялось обсуждение требований, которые они выдвигают, и гендиректор Виталий Вовк дал поручение оформить юридически согласованную позицию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, примерно в это же время, когда началось собрание, к проходной МТЗ подошли работники Минского электротехнического завода с предложением нашим работникам отправиться к МЗКТ – там, где проходило выступление Лукашенко. "Часть нашего коллектива поддержала коллег и отправилась к МЗКТ. Для тех, кто хотел увидеть и услышать выступление Александра Лукашенко у нас на заводе, были организованы трансляции", - пояснил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 11:25
"Наблюдали с ужасом". Британия пожелала "наказать" Лукашенко за выборы
"У нас позиция руководства, что мы должны сохранить коллектив, завод. Вовк подчеркивает, что не будет чинить препятствий работникам, выражающим свою гражданскую позицию, но призвал на собрании не навязывать мнения и дать спокойно выйти на свои рабочие места тем, кто принял такое решение. На данный момент корпус сборки тракторов работает, идет отгрузка готовой продукции", - также отметил представитель компании.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
331122983
Обсудить 20
Протесты в БелоруссииБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинск
Популярные комментарии
Пусть бастуют. Зарплат не будет, поедут в Польшу на грядки да улицы подметать. Эти трактора в основном Россия покупала, составляя конкуренцию своим производителям. Теперь наши производители, только порадуются, что белорусы сами себя задушили.
17 августа, 11:45
Егор Панкратов
5520309
Да в кутузку этот актив ! И всего делов то. Денег неработающим не давать, выгнать с завода.
17 августа, 11:44
Эрнесто Че Гевара
44220015
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко исключил проведение повторных выборов президента
Подразделения сирийской армии
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Кадры прилета на завод вертолета Лукашенко
Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вертолет Лукашенко покинул территорию минского завода
Общегражданский марш За свободу в Минске
Эксперт рассказал, сколько могут продлиться протесты в Белоруссии
Дом Правительства. Республика Беларусь
Белорусское правительство сложило полномочия
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Участники акции протеста в Минске
В Минске вновь отметили перебои с интернетом
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
В Киеве назвали условие по новому комплексу мер безопасности в Донбассе
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
"Браво!" Израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса
Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии призвал армию Белоруссии не применять силу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко стоит пойти на диалог с оппозицией, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния