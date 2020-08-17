Актив Минского тракторного завода объявил о начале забастовки

"У нас позиция руководства, что мы должны сохранить коллектив, завод. Вовк подчеркивает, что не будет чинить препятствий работникам, выражающим свою гражданскую позицию, но призвал на собрании не навязывать мнения и дать спокойно выйти на свои рабочие места тем, кто принял такое решение. На данный момент корпус сборки тракторов работает, идет отгрузка готовой продукции", - также отметил представитель компании.