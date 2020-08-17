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В Киеве назвали условие по новому комплексу мер безопасности в Донбассе
Киев готов рассмотреть и подписать документ о новом комплексе мероприятий по безопасности в Донбассе, если он будет конкретным и послужит миру, заявил глава... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:33
ситуация на украине
донбасс
леонид кравчук
ангела меркель
дмитрий козак
украина
в мире
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РИА Новости
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ситуация на украине, донбасс, леонид кравчук, ангела меркель, дмитрий козак, украина, в мире

В Киеве назвали условие по новому комплексу мер безопасности в Донбассе

11:33 17.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Киев готов рассмотреть и подписать документ о новом комплексе мероприятий по безопасности в Донбассе, если он будет конкретным и послужит миру, заявил глава делегации Киева в контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук.
Ранее источник РИА Новостей сообщил, что замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам по "нормандской четверке" письмо, заявив о неэффективности переговоров в формате политических советников, однако он не выдвигал предложений по выходу РФ из этих переговоров. Источник подчеркнул, что Россия последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины.
"В его письме было сложное предложение, но мне оно понравилось, что, мол, он не хочет быть на свадьбе танцором. Он не хочет делать вид, что что-то делается, а оно не делается. Поэтому я верю в то, что этот документ будет конкретным, будет служить делу мира на Донбассе, а не будет ставить кого-то в неудобное положение и не будет написан таким образом, что любые шаги делаются за счет другой стороны. А это будет движение навстречу друг другу. Мы готовы рассмотреть такой документ и подписать его", - заявил Кравчук в интервью изданию "Сегодня", опубликованном в понедельник, отвечая на вопрос, что ему известно о возможном подписании нового комплекса мероприятий по безопасности и может ли быть подписан такой документ.
При этом, по словам Кравчука, пока проекта такого документа нет.
Ранее СМИ сообщили, что Козак в письме советнику канцлера Германии Ангелы Меркель назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
32030025
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Ситуация на УкраинеДонбассЛеонид КравчукАнгела МеркельДмитрий КозакУкраинаВ мире
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