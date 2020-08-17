В Киеве назвали условие по новому комплексу мер безопасности в Донбассе

"В его письме было сложное предложение, но мне оно понравилось, что, мол, он не хочет быть на свадьбе танцором. Он не хочет делать вид, что что-то делается, а оно не делается. Поэтому я верю в то, что этот документ будет конкретным, будет служить делу мира на Донбассе, а не будет ставить кого-то в неудобное положение и не будет написан таким образом, что любые шаги делаются за счет другой стороны. А это будет движение навстречу друг другу. Мы готовы рассмотреть такой документ и подписать его", - заявил Кравчук в интервью изданию "Сегодня", опубликованном в понедельник, отвечая на вопрос, что ему известно о возможном подписании нового комплекса мероприятий по безопасности и может ли быть подписан такой документ.