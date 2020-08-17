Путешественники рассказали, готовы ли покупать туры с кешбэком

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли покупать путевки с кешбэком, сообщает SuperJob.

Специалисты сервиса по поиску работы опросили 1600 респондентов в 332 населенных пунктах и выяснили, что четверть из них (23 процента) знают о такой возможности в подробностях, а треть – слышали о ней. Однозначно готовы купить путевку по России на условиях этой программы шесть процентов туристов, еще 16 процентов – "скорее готовы".

Молодые люди до 24 лет наименее осведомлены о правилах компенсации части расходов за отдых в России (лишь 18 процентов знают о программе подробно), но восемь процентов из них сказали, что однозначно планируют участвовать в программе.

Среди россиян старше 45 лет осведомленность выше, но готовность воспользоваться программой ниже (30 и пять процентов соответственно).

Опрошенные, скептически воспринявшие программу кешбэка за туры по стране, говорят о неблагоприятной эпидемиологической обстановке, низком уровне российского турсервиса и сложностях с выполнением всех условий покупки путевки, за которую положена компенсация расходов.