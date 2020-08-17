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Туризм
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Путешественники рассказали, готовы ли покупать туры с кешбэком
Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли покупать путевки с кешбэком, сообщает SuperJob. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:30
туризм
туризм
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, михаил мишустин, superjob

Путешественники рассказали, готовы ли покупать туры с кешбэком

12:30 17.08.2020
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© Depositphotos / irra_irraКалининград
Калининград
© Depositphotos / irra_irra
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли покупать путевки с кешбэком, сообщает SuperJob.
Специалисты сервиса по поиску работы опросили 1600 респондентов в 332 населенных пунктах и выяснили, что четверть из них (23 процента) знают о такой возможности в подробностях, а треть – слышали о ней. Однозначно готовы купить путевку по России на условиях этой программы шесть процентов туристов, еще 16 процентов – "скорее готовы".
Молодые люди до 24 лет наименее осведомлены о правилах компенсации части расходов за отдых в России (лишь 18 процентов знают о программе подробно), но восемь процентов из них сказали, что однозначно планируют участвовать в программе.
Среди россиян старше 45 лет осведомленность выше, но готовность воспользоваться программой ниже (30 и пять процентов соответственно).
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Опрошенные, скептически воспринявшие программу кешбэка за туры по стране, говорят о неблагоприятной эпидемиологической обстановке, низком уровне российского турсервиса и сложностях с выполнением всех условий покупки путевки, за которую положена компенсация расходов.
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О запуске системы возврата части средств за отдых в России для поддержки внутреннего туризма объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Путешественники, оплачивающие картой "МИР" путешествия в пределах страны в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года, могут получить компенсацию расходов до 15 тысяч рублей.
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