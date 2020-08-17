Цепкало заявил о планах пообщаться с американскими политиками

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что он вместе с партнерами в США может инициировать слушания в конгрессе по ситуации в Белоруссии, на ближайшее время у него запланирована онлайн-встреча с американскими политиками.
"Завтра у нас будет этот meeting. С конгрессменами, сенаторами - это те, кто интересуется ситуацией в Белоруссии. У нас будет закрытая онлайн-конференция. Уже человек десять подали заявки. Это и демократы, и республиканцы", - сказал Цепкало.
При этом он добавил, что в основном это "новые люди", а не те, с кем он общался, когда работал в Вашингтоне. "Таких осталось мало", - сказал политик.
"И думаю, что в ближайшее время будем делать слушания в конгрессе США",- добавил Цепкало.
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что обсуждал ситуацию в Белоруссии с европейскими и российскими парламентариями.
"Но и не только. Я сейчас с европейскими парламентариями встречаюсь, с российскими тоже, кстати, встречался, общался. Я не буду по именам называть, но это те, кому интересна ситуация в Белоруссии, кто разделяет наши устремления и убеждения, что она должна быть цивилизованной демократической страной, открытой всему миру", - сказал Цепкало.
Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
Сам Цепкало заявлял, что намерен с семьей переехать из Украины в Польшу, и не исключил, что потом они направятся в Вильнюс.
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