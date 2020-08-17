Цепкало заявил о планах пообщаться с американскими политиками

"Но и не только. Я сейчас с европейскими парламентариями встречаюсь, с российскими тоже, кстати, встречался, общался. Я не буду по именам называть, но это те, кому интересна ситуация в Белоруссии, кто разделяет наши устремления и убеждения, что она должна быть цивилизованной демократической страной, открытой всему миру", - сказал Цепкало.