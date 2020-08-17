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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575879803.html
Цепкало заявил о планах пообщаться с американскими политиками
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что он вместе с партнерами в США может инициировать слушания в конгрессе по... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:31
протесты в белоруссии
валерий цепкало
мвд белоруссии
белоруссия
сша
варшава
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А почему онлайн-то? Зовите их на протесты. Пусть скажут народу слово. Может и что-нибудь поесть привезут. Я кстати списочек подготовил. ...Сенаторы США Джон Маккейн и Крис Мерфи. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд с послом Джеффри Пайеттом. ...
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белоруссия
сша
варшава
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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валерий цепкало, мвд белоруссии, белоруссия, сша, варшава

Цепкало заявил о планах пообщаться с американскими политиками

11:17 17.08.2020 (обновлено: 11:31 17.08.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Минске
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что он вместе с партнерами в США может инициировать слушания в конгрессе по ситуации в Белоруссии, на ближайшее время у него запланирована онлайн-встреча с американскими политиками.
"Завтра у нас будет этот meeting. С конгрессменами, сенаторами - это те, кто интересуется ситуацией в Белоруссии. У нас будет закрытая онлайн-конференция. Уже человек десять подали заявки. Это и демократы, и республиканцы", - сказал Цепкало.
При этом он добавил, что в основном это "новые люди", а не те, с кем он общался, когда работал в Вашингтоне. "Таких осталось мало", - сказал политик.
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Он отметил, что пока не планирует встречаться с послом США в Варшаве, куда планирует переехать из Киева. "Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"И думаю, что в ближайшее время будем делать слушания в конгрессе США",- добавил Цепкало.
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что обсуждал ситуацию в Белоруссии с европейскими и российскими парламентариями.
"Но и не только. Я сейчас с европейскими парламентариями встречаюсь, с российскими тоже, кстати, встречался, общался. Я не буду по именам называть, но это те, кому интересна ситуация в Белоруссии, кто разделяет наши устремления и убеждения, что она должна быть цивилизованной демократической страной, открытой всему миру", - сказал Цепкало.
Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
Сам Цепкало заявлял, что намерен с семьей переехать из Украины в Польшу, и не исключил, что потом они направятся в Вильнюс.
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоМВД БелоруссииБелоруссияСШАВаршава
Популярные комментарии
А почему онлайн-то? Зовите их на протесты. Пусть скажут народу слово. Может и что-нибудь поесть привезут. Я кстати списочек подготовил. ...Сенаторы США Джон Маккейн и Крис Мерфи. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд с послом Джеффри Пайеттом. ...
17 августа, 11:25
Чипалина Лукин
1110000
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