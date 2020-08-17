https://ria.ru/20200817/1575879479.html
Вертолет Лукашенко покинул территорию минского завода
Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко покинул территорию минского завода колесных тягачей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:12
2020-08-17T11:17
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Александр Невский
Массовый психоз и истерия. Я конечно понимаю, что там не шахматисты на митингах стоят. Но думать, что будет дальше, совсем ведь не зазорно. Счастливое будущее с песнями и плясками, через некоторое время трансформируется в обиду от обмана и ненависть. А тут уже и враг подъехал. Россия денег перестанет Белоруссии давать. За последние 15 лет более 40 млрд. влили долларов. За последний год больше 2,5. Заводы связанные по кооперации с Россией закроются. Мест рабочих не будет. И злые и униженные белорусы поедут в Польшу на клубнику, всей душой ненавидя Россию
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 17 авг - РИА Новости.
Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко
покинул территорию минского завода колесных тягачей, передает корреспондент РИА Новости.
Взлет вертолета с территории совпал с моментом, когда к заводу подошла толпа протестующих. Сейчас они собрались на парковке у центральной проходной завода и скандируют "Уходи!".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не действующий президент Александр Лукашенко.
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