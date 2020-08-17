Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к народу и заявила, что готова стать национальным лидером. Ее новое видеообращение опубликовано на YouTube

Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Светлана Тихановская

По словам Тихановской, она не собиралась быть политиком, однако судьба распорядилась так, что она "оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью".

Она также призвала освободить всех, кого оппозиция считает политзаключенными, и в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

"Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", — заявила Тихановская.

"К людям в форме"

Помимо этого, Тихановская обратилась и к силовикам.

"Хочу обратиться к людям в форме <...> Вы должны знать: мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним", — сказала она.

Она подчеркнула, что белорусы — "одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить".

"Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос: кому выгодно наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя? Мы — едины!" — считает Тихановская.

При этом политик выразила солидарность с теми, кто "защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными митингами и забастовками".

Одной из самых важных вещей она назвала независимость Белоруссии. "Она — та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах", — заключила Тихановская.

Ситуация в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Сперва силовики жестко подавляли их, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Однако позже действия силовиков стали более мягкими.

По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 121 сотрудник правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

Накануне в Минске прошли два массовых митинга. На одном собрались сторонники Александра Лукашенко, на другом — оппозиции.

В акции в поддержку Лукашенко, по данным МВД, приняли участие порядка 65 тысяч человек. Сам президент выступил с 30-минутной речью, в которой заявил, что выборы состоялись, а результат в более чем 80 процентов голосов не мог быть сфальсифицирован. Он также отверг идею провести повторные выборы и заявил, что не позволит "отдать Белоруссию", даже когда "будет мертвым". Если же население хочет реформ, то, пообещал Лукашенко, власти завтра же их начнут.

В митинге оппозиции участвовали, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч человек. Они прошли по проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочь до площади Независимости. В акции участвовали соратница Тихановской Мария Колесникова и бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев

"Рецепт проигрыша"

Ситуацию в Белоруссии прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков . По его мнению, в период национальных кризисов особенно важным становится сфера информационной политики — именно там разворачиваются "главные битвы".

"Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти", — написал Пушков в Telegram-канале

Он подчеркнул, что политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества.