Белорусское правительство сложило полномочия

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом, сообщает Sputnik Беларусь.
Соответствующее постановление 15 августа подписал премьер-министр Роман Головченко. Оно вступает в силу со дня принятия. Документ опубликован на национальном правовом портале.
Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, в тот же день подписал указ о полномочиях правительства. В соответствии с ним премьер-министр, его заместители, министры и председатели государственных комитетов продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава Совета Министров.
Сам глава государства заявил, что нынешний состав правительства готов работать и дальше, но не исключил, что могут быть "какие-то нюансы".
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала.
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16 августа, 11:09Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии