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Белорусское правительство сложило полномочия
Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:08
светлана тихановская
роман головченко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Вроде всё как обычно, но на фоне событий заголовок прям... кхем...
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белоруссия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/57935/41/579354101_0:0:2973:1673_1400x0_80_0_0_0a03b28cf846d48005f16458f54a83df.jpg
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60
светлана тихановская, роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусское правительство сложило полномочия

11:07 17.08.2020 (обновлено: 12:08 17.08.2020)
50770
© РИА Новости / Ю. Иванов / Перейти в фотобанкДом Правительства. Республика Беларусь
Дом Правительства. Республика Беларусь
© РИА Новости / Ю. Иванов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом, сообщает Sputnik Беларусь.
Соответствующее постановление 15 августа подписал премьер-министр Роман Головченко. Оно вступает в силу со дня принятия. Документ опубликован на национальном правовом портале.
Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, в тот же день подписал указ о полномочиях правительства. В соответствии с ним премьер-министр, его заместители, министры и председатели государственных комитетов продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава Совета Министров.
Сам глава государства заявил, что нынешний состав правительства готов работать и дальше, но не исключил, что могут быть "какие-то нюансы".
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала.
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Дом правительства на площади Независимости в Минске
16 августа, 11:09
Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии
11022112220
Обсудить 5
Светлана ТихановскаяРоман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вроде всё как обычно, но на фоне событий заголовок прям... кхем...
17 августа, 11:10
ЕВЕгор Воронин
2260000
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