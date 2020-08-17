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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575878889.html
Великобритания не признает итоги президентских выборов в Белоруссии
Великобритания не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, заявил глава британского МИД Доминик Рааб. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
доминик рааб
александр лукашенко
великобритания
лондон
белоруссия
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https://ria.ru/20200817/1575878013.html
Как это не парадоксально, но не признай Кремль легитимность Лукашенко, то Белоруссию можно было бы сохранить в союзе с Россией. А теперь поддерживая диктатора российские власти невольно настраивают белорусский народ против России и толкают его на запад.
81
Потому что родители розог на них пожалели.
13
7
великобритания
лондон
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585835_0:108:3088:1845_1400x0_80_0_0_7be883f4b4f0eb5de84ec454dc381827.jpg
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светлана тихановская, доминик рааб, александр лукашенко, великобритания, лондон, белоруссия

Великобритания не признает итоги президентских выборов в Белоруссии

11:03 17.08.2020 (обновлено: 11:04 17.08.2020)
1820
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПодсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Великобритания не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
В заявлении говорится, что выборы президента Белоруссии были "сфальсифицированными".
"Соединенное Королевство не признает этих результатов (выборов). Существует настоятельная необходимость в независимом расследовании в рамках ОБСЕ в связи с нарушениями на этих нечестных выборах...", - заявил Рааб.
Он отметил, что Лондон вместе с международными партнерами продолжит работать, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности власти Белоруссии.
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Вчера, 10:52Протесты в Белоруссии
Цепкало заявил о готовности оппозиции к диалогу с Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДоминик РаабАлександр ЛукашенкоВеликобританияЛондонБелоруссия
Популярные комментарии
Как это не парадоксально, но не признай Кремль легитимность Лукашенко, то Белоруссию можно было бы сохранить в союзе с Россией. А теперь поддерживая диктатора российские власти невольно настраивают белорусский народ против России и толкают его на запад.
17 августа, 11:06
Павел Иванов
41000139
Потому что родители розог на них пожалели.
17 августа, 11:26
Сергей Ростовцев
900004
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