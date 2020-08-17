МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Великобритания не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
В заявлении говорится, что выборы президента Белоруссии были "сфальсифицированными".
"Соединенное Королевство не признает этих результатов (выборов). Существует настоятельная необходимость в независимом расследовании в рамках ОБСЕ в связи с нарушениями на этих нечестных выборах...", - заявил Рааб.
Он отметил, что Лондон вместе с международными партнерами продолжит работать, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности власти Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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