Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных не соответствует нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха, говорится в ответе Министерства труда и соцзащиты на письмо главы комитета Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных не соответствует нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха, говорится в ответе Министерства труда и соцзащиты на письмо главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова

Депутат опубликовал ответ ведомства в Telegram-канале . В Минтруде напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов: от окончания работы накануне выходного и до начала следующего рабочего дня. Все работодатели должны соблюдать это положение при установлении режима работы и графиков смен.

"Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110-й статьи кодекса. Одновременно сообщаем, что при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть", — добавили в министерстве.

По мнению самого Нилова, это следует понимать так, что "и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит".

"Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили "рабочим", — написал депутат.

В конце прошлого года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили переносить рабочий день с 31 декабря на какой-либо другой выходной (чтобы общее число рабочих дней оставалось неизменным). Правительство это предложение не поддержало.