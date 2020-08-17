https://ria.ru/20200817/1575878529.html
Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем
Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных не соответствует нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха, РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:58
2020-08-18T04:28
россия
ярослав нилов
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44efffc83f0775453077c23b94a3091.jpg
https://ria.ru/20200616/1572984635.html
https://ria.ru/20200728/1575023520.html
Октавиан Август
Конституцию перекроить можно ,а вот трудовой кодекс ни как!
214
Marat Kanzha
Напомню, что идея сделать 31-е выходным была основана на том, что 31-го и так де-факто никто не работает, все в конторе 4 часа просиживают штаны в предвкушении вкусно пожрать и выпить, а потом переходят к собственно тому, что ждали. ___________________________________ Так вот, если 31-е сделать выходным, то ожидание "пожрать и выпить" с коллегами накануне НГ просто перенесется на 30-е, и это самое 30-е уже станет де-факто нерабочим днем, ибо русского человека не обманешь! Потому и не нужен этот весь цирк, все кто хотят (в первую очередь крупные конторы, от которых не зависит жизнеобеспечение городов) сами сделают выходной (но с тем, чтобы 30-го праздновании после окончания рабочего дня, а не в его середине), а кто не хочет - там и 31-го пить не дадут.
130
33
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44efffc83f0775453077c23b94a3091.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_209799b8710e0b8bae7e248074834483.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_dc91b0a57002581ec29d1951874a9271.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ярослав нилов, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных не соответствует нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха, говорится в ответе Министерства труда и соцзащиты на письмо главы комитета Госдумы
по труду и соцполитике Ярослава Нилова
.
Депутат опубликовал ответ ведомства в Telegram-канале
. В Минтруде напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов: от окончания работы накануне выходного и до начала следующего рабочего дня. Все работодатели должны соблюдать это положение при установлении режима работы и графиков смен.
"Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110-й статьи кодекса. Одновременно сообщаем, что при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть", — добавили в министерстве.
По мнению самого Нилова, это следует понимать так, что "и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит".
"Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили "рабочим", — написал депутат.
В конце прошлого года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили переносить рабочий день с 31 декабря на какой-либо другой выходной (чтобы общее число рабочих дней оставалось неизменным). Правительство это предложение не поддержало.
Максим Топилин, который тогда занимал пост министра труда, объяснил, что сделать 31 декабря 2019-го выходным уже невозможно, так как подобные решения принимаются заранее. Но, напомнил он, любой работодатель может сделать этот день выходным для своих сотрудников. В результате главы многих регионов начали менять график работы для сотрудников органов власти и бюджетников и рекомендовали сделать то же самое всем руководителям предприятий и организаций.