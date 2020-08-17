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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575878476.html
Эксперт рассказал, сколько могут продлиться протесты в Белоруссии
Протесты оппозиции в Белоруссии будут нарастать, они могут продолжаться еще не менее двух-трех месяцев, а при поддержке в лице "коллективного Запада" - еще... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:58
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперт рассказал, сколько могут продлиться протесты в Белоруссии

10:58 17.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Общегражданский марш "За свободу" в Минске
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Протесты оппозиции в Белоруссии будут нарастать, они могут продолжаться еще не менее двух-трех месяцев, а при поддержке в лице "коллективного Запада" - еще дольше, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"Я могу сказать, что протестные акции будут продолжаться еще долго. Сейчас в Белоруссии начали организовываться стачкомы, начались забастовки. То есть, скорее всего, протесты будут продолжаться и нарастать, несколько месяцев они могут точно продлиться", - сказал эксперт.
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Возможно, по прогнозам политолога, протесты продлятся более двух-трех месяцев, "а может, и больше". По его словам, если будет поддержка извне и "если будет заметно отсутствие жесткого подавления этих протестов, а подавлять жестко сотни тысяч людей невозможно - для этого не хватит ни полицейских сил, ни армии - то тогда протестующие поймут, что действительно представляют из себя реальную силу, они организуются лучше, чем сейчас и станут выдвигать более реальные требования", пояснил эксперт.
При этом, на его взгляд, "если в Белоруссии "огонь" будет разгораться сам по себе, то помощь... в лице "коллективного Запада" будет достаточно небольшой".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не действующий президент Александр Лукашенко.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
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