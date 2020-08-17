Эксперт рассказал, сколько могут продлиться протесты в Белоруссии

"Я могу сказать, что протестные акции будут продолжаться еще долго. Сейчас в Белоруссии начали организовываться стачкомы, начались забастовки. То есть, скорее всего, протесты будут продолжаться и нарастать, несколько месяцев они могут точно продлиться", - сказал эксперт.

Возможно, по прогнозам политолога, протесты продлятся более двух-трех месяцев, "а может, и больше". По его словам, если будет поддержка извне и "если будет заметно отсутствие жесткого подавления этих протестов, а подавлять жестко сотни тысяч людей невозможно - для этого не хватит ни полицейских сил, ни армии - то тогда протестующие поймут, что действительно представляют из себя реальную силу, они организуются лучше, чем сейчас и станут выдвигать более реальные требования", пояснил эксперт.