Во Владивостоке девочка утонула, упав с катера

"Прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи со смертью малолетнего ребенка 2016 года рождения. Предварительно установлено, что на борту пришвартованного катера девочка находилась со своей матерью. После того, как взрослые уснули, ребенок смог выбраться из каюты и упал в воду", - говорится в сообщении.