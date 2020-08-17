Во Владивостоке девочка утонула, упав с катера

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Ребенок утонул, оставшись без присмотра на пришвартованном катере во Владивостоке, пока взрослые спали, возбуждено дело, сообщает прокуратура Приморья.
"Прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи со смертью малолетнего ребенка 2016 года рождения. Предварительно установлено, что на борту пришвартованного катера девочка находилась со своей матерью. После того, как взрослые уснули, ребенок смог выбраться из каюты и упал в воду", - говорится в сообщении.
Утром в воде недалеко от катера было обнаружено тело девочки.
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Прокуроры проверят исполнение законодательства органами системы профилактики и дадут оценку действиям матери девочки.
"На контроль в прокуратуре поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту", - отмечает ведомство.