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Комедия "Красотка в ударе" возглавила прокат в России и СНГ в выходные
Российская комедия режиссера Яны Гладких "Красотка в ударе" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 9,69 миллиона рублей за выходные по неофициальным и... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры

Комедия "Красотка в ударе" возглавила прокат в России и СНГ в выходные

10:56 17.08.2020
32649
© Sony PicturesКадр из фильма "Красотка в ударе"
Кадр из фильма Красотка в ударе
© Sony Pictures
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская комедия режиссера Яны Гладких "Красотка в ударе" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 9,69 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Жизнь заурядной девушки Полины кардинально меняется в тот момент, когда она признает себя роковой красавицей. Главную роль сыграла Юлия Александрова.
© Sony PicturesКадр из фильма "Красотка в ударе"
Кадр из фильма Красотка в ударе
1 из 3
Кадр из фильма "Красотка в ударе"
© Sony Pictures
© Sony PicturesКадр из фильма "Красотка в ударе"
Кадр из фильма Красотка в ударе
2 из 3
Кадр из фильма "Красотка в ударе"
© Sony Pictures
© Sony PicturesКадр из фильма "Красотка в ударе"
Кадр из фильма Красотка в ударе
3 из 3
Кадр из фильма "Красотка в ударе"
© Sony Pictures
1 из 3
Кадр из фильма "Красотка в ударе"
© Sony Pictures
2 из 3
Кадр из фильма "Красотка в ударе"
© Sony Pictures
3 из 3
Кадр из фильма "Красотка в ударе"
© Sony Pictures
На втором месте рейтинга - американский триллер Деррика Борте "Неистовый", собравший за выходные 6,1 миллиона рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга заняла американская комедийная мелодрама Джила Джангера "Думай как собака". Картина собрала за выходные 5,05 миллиона рублей.
На четвертом месте - фантастический боевик "Начало" режиссера Кристофера Нолана с Леонардо ДиКаприо в одной из главных ролей. Сборы картины за выходные составили 4,71 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров триллер "Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом со сборами 4,28 миллиона рублей за выходные.
Кадр из фильма В ожидании варваров
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