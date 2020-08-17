Комедия "Красотка в ударе" возглавила прокат в России и СНГ в выходные

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская комедия режиссера Яны Гладких "Красотка в ударе" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 9,69 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Жизнь заурядной девушки Полины кардинально меняется в тот момент, когда она признает себя роковой красавицей. Главную роль сыграла Юлия Александрова.
На втором месте рейтинга - американский триллер Деррика Борте "Неистовый", собравший за выходные 6,1 миллиона рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга заняла американская комедийная мелодрама Джила Джангера "Думай как собака". Картина собрала за выходные 5,05 миллиона рублей.
На четвертом месте - фантастический боевик "Начало" режиссера Кристофера Нолана с Леонардо ДиКаприо в одной из главных ролей. Сборы картины за выходные составили 4,71 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров триллер "Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом со сборами 4,28 миллиона рублей за выходные.
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