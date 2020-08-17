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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575878013.html
Цепкало заявил о готовности оппозиции к диалогу с Лукашенко
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция готова к диалогу с президентом Александром Лукашенко, в том числе РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:50
мвд белоруссии
протесты в белоруссии
валерий цепкало
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575879803.html
Так в чём вопрос. Объединяйтесь с домохозяйкой, берите какого-нибудь боксёра, будущего мэра Минска - и на переговоры . Только обязательно послов иноземных из Европы возьмите. Чтобы они всё засвидетельствовали.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575835055_0:550:2663:2048_1400x0_80_0_0_386668abdbb9613a95748f9c6c8cda63.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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мвд белоруссии, валерий цепкало, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Цепкало заявил о готовности оппозиции к диалогу с Лукашенко

10:52 17.08.2020 (обновлено: 13:50 17.08.2020)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция готова к диалогу с президентом Александром Лукашенко, в том числе о гарантиях неприкосновенности, но только, если он захочет "сейчас" передать власть.
"Конечно. Естественно, что надо вести диалог", - заявил Цепкало, отвечая на вопрос, готова ли оппозиция к мирному диалогу с Лукашенко.
По словам Цепкало, если Лукашенко "сейчас уйдет, если добровольно будет передавать власть, то думаю, преследования у него не будет, это же вопрос переговоров". "Если транзит будет проходить цивилизованным способом, то смысла его преследовать нет", - добавил Цепкало, отвечая на вопрос, потребует ли оппозиция преследования Лукашенко в случае его ухода, или готова на иммунитет.
Однако, по оценке Цепкало, Лукашенко сейчас дает понять, что не готов говорить с оппозицией.
Ранее МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
Сам Цепкало заявлял, что намерен с семьей переехать из Украины в Польшу, и не исключил, что потом они направятся в Вильнюс.
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Минске
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииВалерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Так в чём вопрос. Объединяйтесь с домохозяйкой, берите какого-нибудь боксёра, будущего мэра Минска - и на переговоры . Только обязательно послов иноземных из Европы возьмите. Чтобы они всё засвидетельствовали.
17 августа, 11:01
Чипалина Лукин
650000
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