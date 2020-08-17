Цепкало заявил о готовности оппозиции к диалогу с Лукашенко

"Конечно. Естественно, что надо вести диалог", - заявил Цепкало, отвечая на вопрос, готова ли оппозиция к мирному диалогу с Лукашенко.

По словам Цепкало, если Лукашенко "сейчас уйдет, если добровольно будет передавать власть, то думаю, преследования у него не будет, это же вопрос переговоров". "Если транзит будет проходить цивилизованным способом, то смысла его преследовать нет", - добавил Цепкало, отвечая на вопрос, потребует ли оппозиция преследования Лукашенко в случае его ухода, или готова на иммунитет.