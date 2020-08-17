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Эксперты пояснили, что нужно сделать туристам по возвращении из Турции
Российские туристы после возвращения из Турции должны заполнить специальные анкеты на борту самолета, пройти температурный контроль и сдать тесты на COVID-19 в... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:08
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, турция, стамбул

Эксперты пояснили, что нужно сделать туристам по возвращении из Турции

11:14 17.08.2020 (обновлено: 15:08 17.08.2020)
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© Depositphotos / slava296Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
© Depositphotos / slava296
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские туристы после возвращения из Турции должны заполнить специальные анкеты на борту самолета, пройти температурный контроль и сдать тесты на COVID-19 в течение трех дней после прилета, сообщили в АТОР.
Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились чартеры на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан.
В Ассоциации уточнили, что перед вылетом в Россию отдыхающим в аэропорту Антальи сотрудники предлагают заполнить анкету для туристов, выезжающих из страны, это своего рода "социологический опрос" на добровольных началах.
"А вот анкету для прибывающих в Россию туристов из-за рубежа, которую раздадут в самолете, заполнить нужно обязательно. По прилете бумаги заберут сотрудники Роспотребнадзора, которые поднимутся на борт, измерят температуру и раздадут памятку с детальной информацией по размещению результатов тестов на коронавирус на сайте Госуслуг. До тех пор, пока анкеты не будут сданы, а температура измерена, пассажиров из салона не выпускают", — пояснил представитель АТОР.
Еще перед вылетом в Турцию путешественникам рекомендовано заполнить специальную форму на портале Госуслуг, но делать это можно и после возвращения из отпуска.
"С тестом на COVID-19 затягивать не стоит. Его нужно сделать в течение трех дней после возвращения из-за рубежа. Можно сделать бесплатный тест в городской поликлинике. В таком случае записывайтесь заранее, минимум за пять дней", — прокомментировали ситуацию в Ассоциации.
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Есть возможность сделать платный тест в аэропорту. В среднем на обслуживание одного человека уходит семь минут, из них шесть занимает оформление документов. Сначала необходимо заполнить анкету, затем оплатить услугу (можно банковской картой), а далее - подписать документы на оплату. Стоимость – 2,5 тысяч рублей. Тест представляет собой мазок из горла (мазок из носа больше не берут). Ехать за результатом не нужно, в течение трех дней их отправят на электронную почту. После получения теста необходимо будет загрузить их в форму на портале Госуслуг.
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