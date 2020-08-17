Эксперты пояснили, что нужно сделать туристам по возвращении из Турции

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские туристы после возвращения из Турции должны заполнить специальные анкеты на борту самолета, пройти температурный контроль и сдать тесты на COVID-19 в течение трех дней после прилета, сообщили в АТОР.

Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились чартеры на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан.

В Ассоциации уточнили, что перед вылетом в Россию отдыхающим в аэропорту Антальи сотрудники предлагают заполнить анкету для туристов, выезжающих из страны, это своего рода "социологический опрос" на добровольных началах.

"А вот анкету для прибывающих в Россию туристов из-за рубежа, которую раздадут в самолете, заполнить нужно обязательно. По прилете бумаги заберут сотрудники Роспотребнадзора, которые поднимутся на борт, измерят температуру и раздадут памятку с детальной информацией по размещению результатов тестов на коронавирус на сайте Госуслуг. До тех пор, пока анкеты не будут сданы, а температура измерена, пассажиров из салона не выпускают", — пояснил представитель АТОР.

Еще перед вылетом в Турцию путешественникам рекомендовано заполнить специальную форму на портале Госуслуг, но делать это можно и после возвращения из отпуска.

"С тестом на COVID-19 затягивать не стоит. Его нужно сделать в течение трех дней после возвращения из-за рубежа. Можно сделать бесплатный тест в городской поликлинике. В таком случае записывайтесь заранее, минимум за пять дней", — прокомментировали ситуацию в Ассоциации.