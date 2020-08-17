Белорусская церковь осудила насилие и задержания во время протестов

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Синод Белорусской православной церкви призвал граждан Белоруссии прекратить вражду и сплотиться, а руководство страны - остановить насилие, а также безосновательные задержания.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они были сопряжены с беспорядками с погромами киосков, автомобилей правоохранителей и подавлялись силовиками. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-15 августа по всей республике носили мирный характер, протестующие требуют отставки Лукашенко, пересчета голосов по итогам выборов.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб.

"Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние", - говорится обращении синода, размещённом на официальном сайте БПЦ.

В церкви верят, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, "остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению".

Синод подчеркнул, что Белоруссия — миролюбивая страна. Поэтому все ее граждане, "живущие на этой благословенной земле", должны проявить благоразумие, единство, благородство, милосердие, разумность, "подлинную христианскую любовь друг ко другу и ответственность за свои поступки".

"Призываем всех простить обиды друг другу и сплотиться любовью к Богу и ближнему, чтобы сохранить родную Беларусь и передать ее последующим поколениям мирной, независимой и процветающей. Другого пути у нас нет. Провокаторов и подстрекателей призываем одуматься и прекратить провокации, направленные на дестабилизацию нашей страны и разделение нашего народа", - сказано в заявлении.

Члены синода подчеркнули, что православная церковь "всегда была и будет с народом". А ее служители призваны сделать всё возможное, "чтобы каждый страждущий был утешен, а каждый ищущий правды — был услышан". Поэтому синод призывал священнослужителей, монахов и верующих к молитве за отечество и белорусский народ.