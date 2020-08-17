https://ria.ru/20200817/1575877017.html
Успенская наняла команду для вычисления хейтеров
Певица Любовь Успенская наняла сотрудников, которые будут вычислять ее хейтеров и составлять официальные жалобы. Об этом артистка рассказала в Instagram. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:44
2020-08-17T13:34
культура
шоу-бизнес
любовь успенская
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151714/71/1517147150_0:0:3239:1822_1400x0_80_0_0_ed64d79124d27b89eb8df523aff71c94.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, любовь успенская
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Певица Любовь Успенская
наняла сотрудников, которые будут вычислять ее хейтеров и составлять официальные жалобы. Об этом артистка рассказала в Instagram
.
Она пояснила, что всегда старалась поделиться с подписчиками полезным и позитивным контентом, однако негативных комментариев становится все больше.
"В связи с полной безнаказанностью в этом отношении, люди считают, что им дозволено оскорблять, унижать, обижать друг друга в социальных сетях. Морально-этические рамки стерты, и мы тонем в потоке буллинга", — добавила Успенская.
Певица рассказала, что уже собрала команду, которая будет "чистить пространство от интернет-троллей".
"Каждый автор оскорбительного или унизительного комментария будет попадать в бан. На каждого будет оформлена жалоба в главный офис соответствующей социальной сети. А самые "креативные" тролли будут привлечены к административной ответственности по статье 5.61. "Оскорбление". Призываю вас, друзья, поддержать движение #ЯПротивКиберБуллинга и очистить наш виртуальный мир", — заключила Успенская.