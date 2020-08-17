Успенская наняла команду для вычисления хейтеров

Она пояснила, что всегда старалась поделиться с подписчиками полезным и позитивным контентом, однако негативных комментариев становится все больше.

"В связи с полной безнаказанностью в этом отношении, люди считают, что им дозволено оскорблять, унижать, обижать друг друга в социальных сетях. Морально-этические рамки стерты, и мы тонем в потоке буллинга", — добавила Успенская.

Певица рассказала, что уже собрала команду, которая будет "чистить пространство от интернет-троллей".

"Каждый автор оскорбительного или унизительного комментария будет попадать в бан. На каждого будет оформлена жалоба в главный офис соответствующей социальной сети. А самые "креативные" тролли будут привлечены к административной ответственности по статье 5.61. "Оскорбление". Призываю вас, друзья, поддержать движение #ЯПротивКиберБуллинга и очистить наш виртуальный мир", — заключила Успенская.