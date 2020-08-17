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Успенская наняла команду для вычисления хейтеров
Певица Любовь Успенская наняла сотрудников, которые будут вычислять ее хейтеров и составлять официальные жалобы. Об этом артистка рассказала в Instagram. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:34
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шоу-бизнес
любовь успенская
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РИА Новости
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353
60
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60
шоу-бизнес, любовь успенская

Успенская наняла команду для вычисления хейтеров

10:44 17.08.2020 (обновлено: 13:34 17.08.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Певица Любовь Успенская наняла сотрудников, которые будут вычислять ее хейтеров и составлять официальные жалобы. Об этом артистка рассказала в Instagram.
Она пояснила, что всегда старалась поделиться с подписчиками полезным и позитивным контентом, однако негативных комментариев становится все больше.

"В связи с полной безнаказанностью в этом отношении, люди считают, что им дозволено оскорблять, унижать, обижать друг друга в социальных сетях. Морально-этические рамки стерты, и мы тонем в потоке буллинга", — добавила Успенская.

Певица рассказала, что уже собрала команду, которая будет "чистить пространство от интернет-троллей".
"Каждый автор оскорбительного или унизительного комментария будет попадать в бан. На каждого будет оформлена жалоба в главный офис соответствующей социальной сети. А самые "креативные" тролли будут привлечены к административной ответственности по статье 5.61. "Оскорбление". Призываю вас, друзья, поддержать движение #ЯПротивКиберБуллинга и очистить наш виртуальный мир", — заключила Успенская.
Певица Алсу
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КультураШоу-бизнесЛюбовь Успенская
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