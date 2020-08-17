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Мужчина устроил погром в отделении "Гемотеста" в Москве
Житель Москвы устроил погром в отделении компании "Гемотест" в столичном районе Марьино, сообщил РИА Новости административный директор ООО "Лаборатория... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:11
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353
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Мужчина устроил погром в отделении "Гемотеста" в Москве

10:39 17.08.2020 (обновлено: 15:11 17.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории "Гемотест"
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории Гемотест
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории "Гемотест". Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Житель Москвы устроил погром в отделении компании "Гемотест" в столичном районе Марьино, сообщил РИА Новости административный директор ООО "Лаборатория Гемотест" Сергей Шумаров.
По его словам, это произошло в лабораторном отделении на Новочеркасском бульваре, 55. Около 11:50 14 августа туда вошел мужчина и поинтересовался, какие анализы принимают прямо сейчас. В это время в отделении брали мазок на ПЦР-исследование на коронавирус. По правилам безопасности в помещении могли находиться не более пяти человек.

"Услышав от сотрудников пояснение и просьбу занять очередь, посетитель по неизвестной причине разозлился и устроил погром, сопровождая его нецензурной бранью и угрожая физической расправой", — рассказал Шумаров.

По его словам, сначала мужчина сбросил со стойки регистрации разные предметы, а на просьбы перестать не реагировал. "Персонал и два посетителя отделения, испугавшись за свою жизнь и здоровье, попытались скрыться в гинекологическом кабинете, однако он ворвался туда и продолжил дебош — повредил мебель и оборудование. Погром продолжался около двух минут", — добавил собеседник агентства.
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Затем мужчина ушел, но пообещал вернуться. "Вернусь через час, будете работать — убью", — сказал он.
Медсестры, придя в себя, сразу же нажали тревожную кнопку и доложили обо всем руководству. На место приехали группа быстрого реагирования и сотрудник отдела контроля лаборатории Антон Васильченков, от которого участковый принял заявление.
Спустя час дебошир действительно вернулся. Он попытался бить полицейского и сотрудника отдела контроля, но его задержали и доставили в отдел полиции. В частности, ему предстоит психиатрическая экспертиза.
Шумаров пояснил, что если мужчину признают вменяемым и возбудят против него уголовное дело, то "Гемотест" подаст гражданский иск о возмещении ущерба. На хулигана составили заявление о привлечении к ответственности по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества.
Сейчас отделение закрыто на ремонт.
"Гемотест" — медицинская высокотехнологичная компания, работающая в 305 городах России и Киргизии. Насчитывает 712 лабораторных отделений, пять многопрофильных лабораторий. Специализируется на медицинских анализах: от клинического анализа крови до выявления генетических патологий.
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