Мужчина устроил погром в отделении "Гемотеста" в Москве

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории "Гемотест". Архивное фото

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории "Гемотест"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Житель Москвы устроил погром в отделении компании "Гемотест" в столичном районе Марьино, сообщил РИА Новости административный директор ООО "Лаборатория Гемотест" Сергей Шумаров.

По его словам, это произошло в лабораторном отделении на Новочеркасском бульваре, 55. Около 11:50 14 августа туда вошел мужчина и поинтересовался, какие анализы принимают прямо сейчас. В это время в отделении брали мазок на ПЦР-исследование на коронавирус. По правилам безопасности в помещении могли находиться не более пяти человек.

"Услышав от сотрудников пояснение и просьбу занять очередь, посетитель по неизвестной причине разозлился и устроил погром, сопровождая его нецензурной бранью и угрожая физической расправой", — рассказал Шумаров.

По его словам, сначала мужчина сбросил со стойки регистрации разные предметы, а на просьбы перестать не реагировал. "Персонал и два посетителя отделения, испугавшись за свою жизнь и здоровье, попытались скрыться в гинекологическом кабинете, однако он ворвался туда и продолжил дебош — повредил мебель и оборудование. Погром продолжался около двух минут", — добавил собеседник агентства.

Затем мужчина ушел, но пообещал вернуться. "Вернусь через час, будете работать — убью", — сказал он.

Медсестры, придя в себя, сразу же нажали тревожную кнопку и доложили обо всем руководству. На место приехали группа быстрого реагирования и сотрудник отдела контроля лаборатории Антон Васильченков, от которого участковый принял заявление.

Спустя час дебошир действительно вернулся. Он попытался бить полицейского и сотрудника отдела контроля, но его задержали и доставили в отдел полиции. В частности, ему предстоит психиатрическая экспертиза.

Шумаров пояснил, что если мужчину признают вменяемым и возбудят против него уголовное дело, то "Гемотест" подаст гражданский иск о возмещении ущерба. На хулигана составили заявление о привлечении к ответственности по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества.

Сейчас отделение закрыто на ремонт.