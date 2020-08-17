В Омской области завели дело после смерти мальчика от удара отчима

"Мать погибшего ребенка, будучи осведомленной о совершении преступления в отношении ее малолетнего сына, в правоохранительные органы о случившемся не сообщила. Мать состоит на профилактическом учете в ОДН отдела полиции по Оконешниковскому району Омской области как неблагополучный родитель... В отношении должностных лиц... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.