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В Омской области завели дело после смерти мальчика от удара отчима
Уголовное дело о халатности завели после того, как мальчик умер от удара отчима кулаком в живот в Омской области, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:38
омская область
происшествия
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омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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омская область, происшествия

В Омской области завели дело после смерти мальчика от удара отчима

10:35 17.08.2020 (обновлено: 10:38 17.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уголовное дело о халатности завели после того, как мальчик умер от удара отчима кулаком в живот в Омской области, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
О смерти ребенка сообщалось в конце июля - по данным СУСК, отчим в состоянии алкогольного опьянения ударил ребенка кулаком в область живота. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), мужчина арестован.
"Мать погибшего ребенка, будучи осведомленной о совершении преступления в отношении ее малолетнего сына, в правоохранительные органы о случившемся не сообщила. Мать состоит на профилактическом учете в ОДН отдела полиции по Оконешниковскому району Омской области как неблагополучный родитель... В отношении должностных лиц... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
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Омская областьПроисшествия
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