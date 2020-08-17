В Омской области завели дело после смерти мальчика от удара отчима

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уголовное дело о халатности завели после того, как мальчик умер от удара отчима кулаком в живот в Омской области, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
О смерти ребенка сообщалось в конце июля - по данным СУСК, отчим в состоянии алкогольного опьянения ударил ребенка кулаком в область живота. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), мужчина арестован.
"Мать погибшего ребенка, будучи осведомленной о совершении преступления в отношении ее малолетнего сына, в правоохранительные органы о случившемся не сообщила. Мать состоит на профилактическом учете в ОДН отдела полиции по Оконешниковскому району Омской области как неблагополучный родитель... В отношении должностных лиц... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.