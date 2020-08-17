Часть коллектива Белтелерадиокомпании вышла на забастовку

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Часть коллектива государственной Часть коллектива государственной Белтелерадиокомпании вышла в понедельник на забастовку, ее участники сообщили, что увольняться не хотят, придут на рабочие места, но работать не будут, передает корреспондент РИА Новости.

Возле входа в здание телецентра собрались несколько десятков сотрудников компании - в основном технических работников, есть и сотрудники новостного подразделения Агентства теленовостей. Но большинство собравшихся не работает в новостной дирекции.

Некоторые из сотрудников Белтелералиокомпании заявили собравшимся здесь журналистам негосударственных СМИ, что хотят разговора с руководством о политике компании по освещению событий в стране.

Некоторые сотрудники, покидая офис, сообщают, что уже написали заявление об увольнении, однако большинство не хотят увольняться. На данный момент большинство сотрудников решило, что будет приходить на рабочие места, но не будут работать. "То есть не увольняемся? Работаем, но на съемки не выезжаем?" - уточнил один из видеооператоров. Коллеги ответили ему, что пока такой план.

Телеоператор дирекции подготовки видеопрограмм Сергей Злотников сообщил коллегам, что руководство компании дало решившим бастовать сотрудникам 1-1,5 часа на подумать. "Кто остается, тот остается, кто уходит, тот уходит", - сказал он.

Около трёх сотен человек участвуют в акции на ступенях Белорусской ГТРК, передаёт корреспондент РИА Новости.

Среди них есть как работники телевидения, так и сторонники оппозиции. Они выступают со ступеней с требованиями честных выборов и объективной работы телевидения, держат плакаты. Некоторые плакаты повесили на стены здания телевидения.

Волонтеры принесли протестующим воду, бананы и питьевой йогурт.

При этом сотрудники телеканалов спокойно проходят через проходную на свои рабочие места.