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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575876605.html
В России за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 55 человек с COVID-19, за все время - 15740, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии

В России за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

10:35 17.08.2020
364
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. За сутки в России умерли 55 человек с COVID-19, за все время - 15740, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 55 летальных случаев... За весь период по России умерло 15 740 человек", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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