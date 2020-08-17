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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575876416.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье, Северной Осетии и Чечне, сообщили журналистам в РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
забайкальский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), забайкальский край

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

10:33 17.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Врачи городской клинической больницы переодеваются в защитные костюмы перед сменой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы переодеваются в защитные костюмы перед сменой. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье, Северной Осетии и Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0,0%, 2. Московская область, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика - 0,2%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,3% зафиксирован в Москве, Тыве, Камчатском крае, Кабардино-Балкарии, Брянской области, Смоленской области, Тульской области, Забайкальском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Забайкальский край
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